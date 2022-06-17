黄盛

近年来，全球市场对企业ESG信息披露的需求不断增长。为什么要进行ESG信息披露，ESG信息披露需要遵循哪些标准与准则？

多位业内人士在接受人民网财经采访时表示，ESG理念契合了我国可持续发展、绿色发展、高质量发展的趋势，企业ESG信息披露也契合了我国资本市场和企业自身发展的内在需求。未来在ESG信息披露过程中，相关法律法规和准则要求有待进一步规范。

企业ESG信息披露提速

ESG，即Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（公司治理）的缩写，是关注企业非财务绩效的投资理念和评价标准。中国上市公司协会统计数据显示，截至今年4月30日，共有1408家上市公司披露了独立的社会责任报告或ESG报告，4660家公司在年报中披露了履行社会责任、加强环境保护等相关信息。

多位行业人士在接受人民网财经采访时表示，自2006年联合国发起负责任投资原则（PRI）以来，ESG投资规模在全球资本市场中不断增长。企业披露在环境保护、社会责任及可持续发展方面的举措，既成为回应市场关注的要求，也是企业自身经营的基本。

在今年博鳌亚洲论坛2022年年会上，证监会副主席方星海表示，企业在发展之初就要植入ESG基因，有了这样的发展导向，相信今后会得到更多投资者的支持，对社会做更大的贡献。

“近年来，中国人民银行、证监会、国资委等部门陆续出台了政策和指引，鼓励公司加强治理，履行环境和社会责任。”盛世投资首席可持续发展官、合伙人姜燕向人民网财经表示，披露ESG相关信息有利于倒逼企业完善自身的ESG策略和体系建设，识别经营和发展中的风险和机遇，规范企业运营。同时，ESG信息是对企业财务信息的补充，有助于投资者和利益相关方通过更多维度加强对企业的了解，从而更加全面地评估企业的现状与发展潜力。ESG信息披露能够让投资人更积极发挥股东作用，对利益相关方进行有效监督。

美锦能源副总裁姚锦丽向人民网财经表示，对上市公司而言，ESG信息披露正从加分项和可选项，变为常规项和必选项。目前不少上市公司发布ESG信息披露报告，尚处在进行示范作用的层面。ESG信息披露报告不再是外部的要求，而是企业自身经营的需要。

姚锦丽说，美锦能源今年首次披露了ESG信息报告，大量工作集中在对编制报告所涉及的企业数据进行收集和整理，细化到了企业一年用多少张打印纸、员工出差乘坐交通工具的排碳量等。虽然初次梳理的工作量很大，但这也在推动企业提升未来经营管理的水平。

规范ESG信息披露标准

多位行业人士向人民网财经表示，当下我国A股上市公司的ESG信息披露意愿逐步提升，但由于没有统一的标准，这也给投资者、企业和监管者增加了困扰。此外，随着监管部门对企业碳排放量管理的加强，出现个别企业的ESG承诺目标与实际措施不符等“漂绿”行为。建议要推进环境信息依法披露制度建设，健全信息披露法律法规和规范要求，加快制定相关配套文件和技术规范。

据了解，在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议期间，国际可持续发展标准理事会（ISSB）正式成立，将建立可持续发展披露标准的全球基准，从而满足全球投资者关于气候和其他可持续发展事项的信息需求。今年3月，ISSB发布了《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求（征求意见稿）》和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露（征求意见稿）》，向全球公开征求意见。

就我国而言，中国人民银行、证监会、银保监会、生态环境部、上交所、深交所等陆续出台相关政策法规和指引，加快推动金融机构、上市公司在ESG信息披露方面的步伐。比如，今年4月15日，证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引（2022）》，首次将ESG纳入上市公司投资者关系管理的沟通内容中。上交所与深交所于今年年初修订《股票上市规则》，明确了社会责任报告等非财务信息的披露要求。

在不少业内人士看来，我国ESG信息披露还有不小的提升空间。

国务院国资委秘书长彭华岗前不久在“ESG中国论坛2022春季峰会”上表示，国外评级机构对中国企业ESG评级结果系统性偏低，许多上市公司尚未建立董事会层面的ESG治理机制，ESG管理体系不够健全。

“有些数据，此前企业在发展过程中是没有统计的，EGS报告推动上市公司对发展进行精细化、数据化、常规化的精细管理，这能够提升企业的运营管理能力，有利于上市公司与国际投资机构的对接。”姚锦丽坦言，有不少中国上市公司对国际机构给出的评级结果不满意，认为评级低了。但某种程度上，是由于企业没有通过ESG报告向外界披露数据和信息，导致了信息的不对称，不利于投资人更全面的了解企业发展。

“完善ESG信息披露标准，这不仅要求企业以更加透明的方式披露在环境、社会和公司治理方面的定性影响与定量数据，还涉及披露获得相应数据、衡量相关影响的方法论与具体实践，提升信息的真实性与可信度。”姜燕认为，可以加强ESG生态中的基础设施建设，借助ESG研究机构、评级机构、数据服务机构等第三方力量，不断推动ESG信息披露监管效力的提升。

姚锦丽认为，随着资本市场注册制的推广实施，将对企业的披露义务提出更高要求，对ESG报告中出现的发展中的问题要进一步得到有效解决，这些都值得中国企业在未来发展中加强重视。

(责编：罗知之、吕骞)