人民网北京6月17日电 （记者任妍）6月16日，财政部公布2022年5月财政收支情況，数据显示，1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%。

从财政收入看，扣除留抵退税因素后，5月份全国一般公共预算收入下降5.7%，降幅与4月份基本相当，按自然口径下降32.5%。当月收入继续下降，主要是受4月份工业增加值、服务业生产指数等主要经济指标下降，以及缓税减税因素影响，国内增值税扣除留抵退税因素后下降12.7%。另外，受房地产市场持续低迷影响，土地增值税、契税等房地产相关税收下降较多。扣除留抵退税因素后，1-5月累计全国一般公共预算收入增长2.9%，按自然口径下降10.1%。

财政部相关负责人表示，4月份实施大规模增值税留抵退税政策以来，各级财税部门加快实施留抵退税政策，4-5月合计退税1.34万亿元，为确保上半年实现留抵退税政策“大头落地”打下良好基础。

从税收收入看，扣除留抵退税因素后，1-5月累计全国税收收入增长1.4%，按自然口径下降13.6%。分税种看，国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.6%，除受工业增加值、服务业生产指数等相关经济指标增速放缓影响外，制造业中小微企业缓税政策延续实施等因素也拉低了增值税增幅。企业所得税增长4%，其中，煤炭、原油等行业利润增长带动相关企业所得税较快增长。个人所得税增长8.3%，其中，工资薪金所得税继续保持较快增长。进口货物增值税、消费税增长16.8%，主要受一般贸易进口增长6.5%等因素带动。出口退税比上年同期多退1704亿元，增长25%，有力促进出口平稳发展。

“财政收入形势是经济活动和政策导向的反映，总体上5月份财政收入仍是负增长，反映了当前宏观经济下行压力以及积极财政政策主动作为。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受记者采访时表示，具体来看，一是因为四月份受疫情冲击影响，工业增加值、服务业生产指数等主要经济指标下降，房地产市场相对低迷，影响了增值税和房地产相关税种；二是积极财政政策主动作为，竭力稳定宏观经济大盘，增值税留抵退税快速推进以及出口退税保持高增长，有利于缓解企业现金流紧张、提高企业抗风险能力，有利于促进外贸稳定发展；三是随着疫情形势逐步缓解，经济形势持续恢复，以及留抵退税已完成过半，对收入的影响程度逐步降低，后续财政收入增速将逐步回暖。

从财政支出看，1-5月累计，全国一般公共预算支出增长5.9%。民生等重点领域支出得到有力保障，其中，社会保障和就业支出16166亿元，增长3.1%；教育支出14960亿元，增长3.8%；卫生健康支出8836亿元，增长8.2%；农林水支出7075亿元，增长12%；交通运输支出4835亿元，增长10.8%；科学技术支出3076亿元，增长15.1%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出增长5.4%；地方一般公共预算支出增长6%。

罗志恒表示，财政支出积极发挥稳投资、保障民生和助力抗疫纾困的作用，在扩大总需求、稳定预期和维护产业链供应链稳定中起到了重要作用。

罗志恒分析指出，一是5月当月支出增速较4月有较大幅度提高，反映了财政政策发力靠前；二是支出结构上，抗疫和基建类支出明显高于整体增速，为生产生活秩序恢复和扩大基建投资提供了良好的财力支撑。其中，卫生健康支出增长8.2%，高于整体增速2.3个百分点；农林水、交通运输支出分别增长12%和10.8%，高于整体增速6.1和4.9个百分点；三是中央和地方支出占比上，地方支出占比处历年同期高位，反映出中央通过转移支付加大对地方的支持，地方政府在积极落实中央稳增长的各项举措。

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