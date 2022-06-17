人民网记者 许维娜

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。随着全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，需求端和供给端都在加快恢复。近日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，要在稳住经济和助企纾困等方面产生更大政策效应。对此，“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道从多个产业维度出发，报道企业复工复产复商复市的进展。

“暑假近在眼前了，为了满足大家的需求，我们及时上架了骑马、采摘、手工DIY等相关旅游产品”。这几天，陕西西安一名旅游从业者徐俐正在充当店内客服，对着电脑屏幕不停地接打电话，忙碌备战“618”。

徐俐计划在６月把事业重振旗鼓，争取在暑期之前让旅行社业务重新转动起来，“今年暑期我们这儿的订单增长已经超过了去年同期。”

近段时间以来，旅游业好消息频传。5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。

其中，有不少关于促进旅游业恢复发展的举措，包括“对符合条件的交通运输、餐饮、住宿、旅游行业中小微企业、个体工商户，鼓励政府性融资担保机构提供融资担保支持”“鼓励银行向文化旅游、餐饮住宿等其他受疫情影响较大行业企业发放贷款”等。

另外，跨省游恢复再迎政策利好，叠加端午假期旅游业回暖。业内普遍认为，今年旅游业经济复苏的进程将迎来转折点。

端午旅游数据释放出积极信号

端午假期，上海海昌海洋公园为入园游客派发小礼物。受访者供图

相比于“寂静”的“五一”假期，今年端午节市场带来了“期待已久”的回暖信号。旅游从业者普遍认为，端午旅游好于今年清明节，或成国内旅游复苏拐点。

平台上“旅行”关键词搜索热度及浏览量是人们对旅游出行需求最直接的反映。综合各旅游平台的数据来看，印证了这一判断。

城市周边的民宿和露营关注度持续升温，民宿搜索热度环比上涨24%，露营搜索热度环比上涨54%……在此期间，各大在线旅游平台搜索量出现大幅增长。

另一个新现象是，跨城跨省出行复苏明显，长线旅行开始回暖。 端午节前，文旅部发文，明确跨省游熔断范围将精确到市（县）区，无中高风险地区的城市、县（区）等，可恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及相关业务。

“这是近期两大好消息，市场慢慢在回暖。”长沙一家五星级大酒店相关负责人表示，步入六月，“熔断”机制的范围调整对于酒店住宿有利好的一面。多家景区也表示，对于接待常态化跨省团队游有明显利好。

中国社会科学院财经战略研究院教授魏翔表示，端午小长假旅游数据对于观察旅游行业复苏至关重要，结合在线旅游平台数据、资本数据来看，旅游酒店和周边恢复超预期。

“部分旅游业态的恢复进展已超过2019年同期水平。”携程研究院战略研究中心副主任张致宁认为，随着疫情得到有效控制，以及国内旅游市场稳步复苏，端午假期或成为今年国内旅游市场实现企稳回升的重要转折点。

“露营经济”为旅游业注入新活力

“露营游”假日受追捧。来源：瞿明斌/人民图片

作为接触性、聚集性、流动性较强的行业，旅游业受到疫情持续影响，一些旅游企业出现经营困难，“如何健康地活着”成为当前旅游从业者共同面对的挑战。

但挑战与机遇从来都是并存的。业内人士指出，从长远来看，我国旅游消费快速升级的方向没有变，旅游市场发展的巨大潜力没有变，旅游行业高质量发展的趋势也没有变。尤其是在当前国内旅游市场，新产品、新服务的出现体现了旅游市场仍然存在很大机遇。

综合多家平台数据显示，露营成为刚刚过去的端午假期中名副其实的“顶流”，而在即将到来的暑期，平台露营产品的预订量较此前假期更是高出一倍以上。

“端午节的市场变化，对北京地区乃至全国旅游业都释放了积极信号。”魏翔在接受记者采访时表示，最近新起的露营热开辟了新型的旅游消费空间，假期露营需求大增，相关装备亦有望为整个行业带来惊喜。

艾媒咨询数据显示，小长假是中国露营消费者最喜欢露营的时间段，比例为76.4%。

“在消费升级以及国家相关政策的大力支持背景下，露营产业将成为新的消费增长点。”艾媒咨询分析师表示，未来，随着露营产业的发展，更多特色化、多样化的产品将被应用到旅游发展中，促进露营产业及带动产业迅猛发展。

重创之下，整个行业也积极抱团自救。

“疫情之下，人员流通不畅，对以旅游出行为营收基础的旅游类企业来说，面临的困难可想而知。”携程研究院战略研究中心相关负责人表示，尤其是一些大型旅企正在积极凝聚行业力量，拿出一系列保障用户和供应链自救的举措延续至今，加速恢复市场信心。

端午小长假后，为了进一步提振市场复苏信心，北京市高星酒店通过及时调价、联合旅游平台企业发放惠民优惠券等方式，刺激市场回暖。

上述负责人介绍，近段时间以来，恢复开业的北京高星酒店已售客房均价连续多日较2019年同期下降2位数。在政策利好，与消费刺激等多重举措叠加的情况下，北京高星酒店市场或将在7月份暑期旅游旺季到来之前迎来小阳春。

业界人士表示，长远来看，化解旅游业的艰难处境需要政府和行业的共同努力。一方面，政府纾困解难的定向支持政策还应加码；另一方面，旅游行业要在现行政策的框架下积极“自救”，不断探索适合当前场景下的经营方式和盈利模式。

多措并举助力暑期文旅市场

湖南张家界：旅游演艺《魅力湘西》恢复演出。来源：吴勇兵/人民图片

今年以来，为帮助旅游业市场主体应对疫情冲击，从中央到地方不断出硬招实招，一方面从金融、财政等政策层面为企业纾困，另一方面通过刺激消费等措施，释放旅游市场潜力。

在国家发展改革委等十四个部门2022年2月发布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）里，旅游业与餐饮业、零售业、公路水路铁路运输业、民航业等一并被纳入“服务业领域困难行业”范畴。

记者梳理发现，自《若干政策》发布以来，多地陆续出台助力旅游企业纾困的实施办法，涉及降低经营成本、提供金融支持、稳岗就业、释放旅游消费潜力等方面。

在中国旅游研究院院长戴斌看来，旅行需求的基本面仍在，从过去两年的市场数据和产业动向看，哪里疫情得到控制，哪里的文化休闲和旅游消费就会快速恢复，这是旅游业坚持高质量发展的信心源泉。

“若干扶持政策的出台，就像为旅游业提供了一场‘及时雨’。”戴斌表示，但旅游人要想在变化了的市场中生存下来，还要重新打造自己的竞争力。

“当时，政府部门迅速出台了一些政策，最重要的就是银行要为企业进行有效的低息贷款，还有比如房租的适当减免、社保缓交等，给予我们很大帮助。”山东淄博一名旅游从业者肖萍介绍。

随着各项帮扶政策逐步落地，旅游企业将逐步解决生产经营中的困难。记者梳理发现，目前已有上海、湖北、广东、江西、湖南等地相关部门，针对旅游业等服务业，先后出台系列纾困政策，持续加大财政、金融、税收等政策支持力度。

比如，浙江提出积极稳妥推进旅游景区疫情防控和有序开放，安徽推出多项举措指导支持文旅业复工复产，山西出台若干措施帮助企业解决难题……这些举措不仅激发旅游企业复工复产的积极性，也增强了行业共渡难关的信心。

“今天你抢券了吗？”成为时下济南人的热门话题。6月2日，端午假期前一天，济南市文旅局通过“贴票票”小程序推出济南文旅惠民消费券。

据统计，端午假期，当地累计发放文旅惠民消费券112万元，领取6.71万张，使用消费券3.74万张，用券金额68.76万元，带动文化旅游产业消费268.67万元，直接带动效应达3.91倍，综合带动文化旅游产业消费超1000万元。

“最近启动文旅消费季可以说充分发挥消费对经济的持久拉动力。”济南市文旅局相关负责人表示，活动启动后，引起市民的巨大反响，让文化和旅游消费深入人心、惠及大众，不断满足消费者多层次、个性化、高品质消费需求，实现全民共同参与，提升市民的获得感、幸福感。与此同时，惠民消费季的开展，也加大了疫情之下对文旅产业的扶持，增强了企业复工复产信心。

携程集团酒店业务部相关负责人表示，全国旅游市场将迎来毕业旅行热，压抑已久的旅行需求或将让暑期旅游市场的热度提前释放，进一步助推国内酒店及旅游市场的复苏。

对于即将到来的暑期旅游市场，北京世园酒店管理有限责任公司总经理曹斌表达了他的期待。“暑假旅游持续升温，市场或将迎来新高点随着高考、中考陆续结束，暑期旅游的旺季也随之到来。不排除政策放开后，跨省团队旅游的升温，将进一步拉动酒店的复苏”。

曹斌还表示，与往年暑期相比，今年世园酒店将朝着主题化、品牌化方向发展，结合自身特色打造酒店+体育、酒店+音乐、酒店+研学三条主题线路，并将举办丰富多彩的主题活动。

“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道

之一：助企纾困政策加速落地 稳生产促消费提振汽车产业

之二：力保百姓美好生活 快消行业加足马力“动起来”

之三：开足马力赶订单 制造业按下复工复产“加速键”

之四：稳存量扩增量降成本 金融“及时雨”助力企业复工复产

(责编：罗知之、吕骞)