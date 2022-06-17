人民网北京6月17日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部16日发布5月财政收支情况。数据显示，前5月全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%。

具体来看，在一般公共预算收入方面，中央一般公共预算收入40534亿元，扣除留抵退税因素后增长2.3%，按自然口径计算下降11.4%；地方一般公共预算本级收入46205亿元，扣除留抵退税因素后增长3.4%，按自然口径计算下降8.9%。全国税收收入72459亿元，扣除留抵退税因素后增长1.4%，按自然口径计算下降13.6%；非税收入14280亿元，比上年同期增长13.1%。

从主要税收收入项目来看，前5月国内消费税、企业所得税、个人所得税，分别同比增长10.3%、4%、8.3%；国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.6%，按自然口径计算下降43.4%。此外，前5月印花税2165亿元，同比增长13.7%，其中证券交易印花税1413亿元，同比增长15%。

一般公共预算支出方面，财政部公布的10项主要支出科目全部实现同比增长。其中，科学技术、农林水、交通运输和债务付息支出保持两位数增长，分别同比增长15.1%、12%、10.8%和10.1%。

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