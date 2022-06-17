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农业农村部：生猪养殖开始扭亏为盈 后市供应有保障

2022年06月17日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，5月份全国生猪价格连续回升，生猪养殖开始扭亏为盈，能繁母猪存栏量处于产能调控绿色合理区域，后市供应有保障。

据农业农村部监测，截至6月16日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.19元/公斤，比15日上升1.1%。6月份第2周全国生猪平均价格达15.87元/公斤，已超过生猪养殖盈亏平衡线。

“从四月份开始，生猪价格开始逐渐回升，目前的价格比较3月底上涨幅度超过20%。”在河南南阳经营着存栏20000头的猪场负责人曲立松告诉记者，目前养殖场已经能够实现盈利，除了生猪价格回升，加上卫生防疫水平和养殖效率的提升，很大程度抵消了饲料价格上涨带来的成本上涨。

农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示，随着生猪价格持续回升，生猪养殖场（户）开始扭亏为盈，按照全国生猪养殖平均成本价每公斤15.4元计算，最近养殖场（户）出栏一头商品猪，头均盈利在60元左右。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮在6月份例行新闻发布会上表示，去年6月份以来，生猪价格持续低位运行，针对这一情况，国家发展改革委会同有关部门通过稳定市场预期、引导有序调减产能、积极开展收储“托市”等措施，推动生猪价格合理回升。

“市场普遍认为生猪养殖最困难的时期已经过去，随着猪价上涨，生猪去产能已经接近尾声。”王祖力介绍，5月份全国能繁母猪存栏结束连续10个月的回调，环比增长0.4%。数据显示，截至5月末全国能繁母猪存栏4192万头，相当于4100万头正常保有量的102.2%，“生猪产能调控处于绿色合理区间，养殖场（户）普遍看好后市行情，加快了仔猪的补栏，养殖积极性明显提高，后市猪肉市场供应有保障。”

“未来一段时间，由于国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。”孟玮表示，但也要看到，当前生猪产能合理充裕，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

(责编：罗知之、吕骞)

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