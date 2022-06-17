人民网记者 许维娜

当前，全国多地迎来持续高温天气，保洁员、快递员、外卖小哥等户外工作者在炎炎烈日下依然坚守在各自的工作岗位，个个大汗淋漓。

对于户外工作者来说，中午是最难熬的时候，如果及时喝上一杯水，享受片刻清凉，无疑是难得的一缕温暖。眼下，不少城市掀起了一股“降温公益”风，“无人冰柜”的出现引来了不少市民的关注和点赞。

类似的场景近日出现在合肥市繁华的闹市街头，吸引了往来行人的目光，几台“无人冰柜”也发挥着越来越大的作用，为户外劳动者解决了实实在在的问题。

冰柜无人看管，凡是高温户外工作群体，都可以免费自取，用于解暑降温。据了解，这是一台元气森林智能冰柜，共有五层，整齐地摆放着矿泉水、气泡水、茶饮料等产品。

“无人冰柜”送清凉。受访方供图

据附近的居民介绍，冰柜是今年6月初摆放在这里的，偶尔也有附近的人拿着袋子来装饮料，每天也专门有人前来补货，但大多数人都只是在冰柜前看看。“大热天工作不容易，还是把水留给他们吧。”该居民说。

临近午饭时间，来冰柜里拿水的外卖员和快递员多了起来。一名外卖员趁着等餐的时间从冰柜里拿出一瓶矿泉水，大口喝起来。他告诉记者，平时送餐赶时间经常来不及买水，经常要渴半天。现在知道这里有水，送餐路过都会拿一瓶，“不用专门找地方买水，省了不少时间。”

日前，记者从活动主办方元气森林了解到，由于近段时间合肥持续高温，当地公司员工林佳注意到，酷暑高温中，交警、环卫工人、外卖快递员等群体长时间在室外工作，体力透支，既不便随身携带饮用水，有时也来不及买水。

“为了给这些户外工作者提供一些便利，我们从6月开始在合肥三个区设立了公益补给站。”该工作人员介绍，一共准备了约1600余箱水和饮料，包括气泡水、茶饮料、电解质水、牛磺酸能量饮料等产品，劳动者可以免费拿取自己喜欢的水饮。

截至目前，三个公益补给站已累计送出超过6000余瓶饮品。与此同时，在为市民提供清凉的时候，补给站内也收获了当地市民送来的“温暖”。

“无人冰柜”为合肥一线户外劳动者送清凉，也收获了当地市民的温暖：有人自费购买矿泉水补充到冰柜里，也有人留下了水果、零食。

“我们也没想到还会收到当地居民的‘回礼’。希望能把这份爱心延续下去，把补给站延伸到更多的城市，为大家提供便利。”林佳表示。（文中林佳为化名）

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