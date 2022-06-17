赵 昊

约三五好友去郊区或公园，在蓝天白云下享受惬意时光，搭一顶帐篷进行野餐、烧烤……露营已悄然在都市走红。艾媒咨询发布的数据显示，2021年国内露营地市场规模快速增长，增长率达78%，市场规模达299亿元，预计今年市场规模将达354.6亿元。

现代露营起源于19世纪，旨在锻炼人们野外生存能力。经过一个多世纪的发展，露营衍生出多种玩法。与传统的生存型、艰苦型野外露营不同，当下在社交平台流行的露营更多是一种享受型、娱乐型的精致露营，城市中的绿地、河边皆可成为营地。精致露营强调舒适度和体验感，注重露营装备的审美和风格，能够满足人们拍照分享的社交需求，越来越受到青睐。

“露营热”为何兴起？有人认为是社交平台有关露营的分享与推介渐多，人们出于跟风心理参与尝试。但这只是露营兴起的“催化剂”，主要原因是其作为一种新消费形态，契合新形势下的新消费需求。穿梭在职场中的年轻人渴望回归大自然、向往“诗和远方”的田园情趣。露营作为一种成本低、体验佳的消遣娱乐方式，可以让人们“偷得浮生半日闲”，在山水间享受宁静、缓解压力。有网友认为：“露营是旅游的平价替代品。”疫情防控常态化背景下，“跨省游”“出国游”受限，而露营作为一种简约、安全的休闲活动，足不出市便可进行，给人们释放旅游需求提供了新通道。

迅速发展的露营市场，难免出现一些问题。一方面，现存营地的数量与质量无法满足市场急剧增长的需求。有些营地早已人满为患，有些营地被消费者吐槽说，宣传图和实地存在较大差异，体验不佳，不想去第二次。另一方面，露营装备良莠不齐。进口露营装备价格不菲，对于只想简单尝试的消费者是一笔不小开销。某些相对便宜的国产露营装备存在轻设计、轻质量等问题，无法达到消费者要求。筛选露营装备所需的时间和精力成本，也无形中抬高露营门槛，阻止更多消费者入场。

避免“露营风”来也匆匆、去也匆匆，让露营经济可持续发展，需在供给侧改善。部分商业化露营地应放弃网红化和流量化的运营方式，不再倚仗“流量为王”，而是倡导“内容为王”，在提升品质上多下功夫，不仅吸引客人，更要留住客人。国产露营装备应注重贴合国内用户需求。以炊具为例，国外生产的炊具大多基于西方饮食习惯，中国企业可以瞄准这片蓝海，在现有产品的基础上，生产更多适合中国人的炊具，改善用户体验的同时增加销量、提高效益。

“露营热”方兴未艾，商业化露营地、露营装备企业呈千帆竞发之势。充分挖掘露营经济的潜力，离不开从业者的努力。转变经营理念、优化用户体验，露营经济的前景将更加宽广。

(责编：罗知之、陈键)