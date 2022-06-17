郭子源

原标题：金融助力稳住外贸基本盘

拓宽企业跨境融资渠道、加大出口信用保险支持、优化汇率避险和跨境人民币结算服务……当前，一系列金融政策加速落地，助力外贸企业降成本、保订单、稳预期。

稳外贸事关经济全局。在持续出台稳外贸政策的同时，要进一步加大落实力度。“接下来，将继续强化对外贸外资的金融支持力度，重点是优化跨境人民币业务政策。”中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌表示，要多措并举，助力稳住外贸基本盘。

融资支持再度加力

最新数据显示，5月份，货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。同时也要看到，我国外贸仍面临一些挑战。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，我国外贸存在一系列不确定因素：原材料价格涨幅较大；世界经济复苏脆弱，需求增长缓慢；全球通货膨胀压力较大，将侵蚀全球消费者在外贸产品方面的支出。

今年以来，部分外贸企业尤其是中小微企业生产经营受阻、资金压力骤增。国务院办公厅发布的《关于推动外贸保稳提质的意见》明确提出，要加大出口信贷支持，对于发展前景良好、暂时受困的外贸企业，银行不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷，满足企业的合理资金需求。

“融资支持要再加力。”中国工商银行行长廖林表示，工行将对外贸外资等重点群体给予精准支持，对合理融资需求“应贷尽贷、快贷早贷”。

外贸企业融资具有特殊性，即国内、国际市场“两腿走路”。记者在采访中发现，大中型企业的海外子公司更易获得海外融资，它们通常依托境内集团母公司，以“内保外贷”的形式获取海外融资，但中小微企业普遍缺乏这一优势，较难借用外债。

为了让企业更好地利用两个市场、两种资源，跨境融资便利化试点近期扩围。“试点区域已增至17个，覆盖全国80%的高新技术和‘专精特新’企业。”国家外汇管理局副局长王春英介绍。

经营成本稳步降低

融资成本、汇率避险成本、海运成本……经营成本降低了，效益才能增加，外贸企业才可拥有内生动能。

当前，融资成本已降至有统计以来的低位。“去年年底以来，1年期和5年期以上贷款市场报价利率LPR分别降低了15个基点、20个基点，引导贷款利率持续下行。”央行国际司负责人周宇表示，今年1月份至4月份企业贷款利率为4.39%，较去年全年进一步下降了0.22个百分点。

值得注意的是，汇率避险成本让不少外贸企业“焦心”。“我们之前采用即期交易策略，随行就市、单边押注，但在复杂严峻的国际形势影响下，人民币汇率双向波动幅度有所增加，如果还按照老办法，那么财务成本、管理压力将急剧上升。”浙江瀚舜国际贸易有限公司财务人员赖燕妮对记者说。

降低汇率避险成本是当务之急。作为对外贸易大省，浙江省已出台相关政策，对政府性融资担保项下小微企业办理的汇率避险业务免收保证金。“在此基础上，浙商银行按成本价对成交汇率进行全额优惠让利。”浙江嘉兴的一家日用品进出口公司财务负责人郭峰说，一笔60万欧元的远期结汇优惠了1.5万元，预计全年可增加近12万元汇兑收益。

降低汇率风险、汇兑成本还有一个“妙招”——外贸外资企业在跨境贸易投资中使用人民币。目前，人民币结算规模正在稳步扩大，今年前4个月，货物贸易人民币跨境收付规模合计2.2万亿元，同比增长26%。“接下来，要持续优化跨境贸易投资人民币结算环境。”李斌表示。同时，根据国务院部署，更高水平的贸易投资人民币结算便利化试点也将有序开展。

发展预期更趋稳定

要让外贸企业敢接单、愿生产，就必须稳定企业预期，减少企业的风险顾虑。从国际通行做法看，出口信用保险政策最为普遍。《关于推动外贸保稳提质的意见》明确提出，要加大出口信用保险支持，扩大出口信用保险短期险规模。

当前，我国外贸企业普遍面临四类共性风险：进口商拒收拒付、国际运费高企、中小微企业融资难、“走出去”风险上升。其中，收汇风险较为突出，从一般贸易出口看，海外买方的个体经营状况、信用状况，他国的货币政策环境、法规调整等诸多因素都会影响中资企业的收汇安全。

出口信用保险有两大作用，一是风险保障，二是融资增信。消除了风险顾虑、有了资金支持，外贸企业才能增强接单信心、稳定发展预期。“在我们服务的企业中，近九成都是中小企业。”中国人保集团总裁王廷科表示。此外，作为出口信用保险的主渠道，中国出口信用保险公司截至今年5月末的承保规模已突破3500亿美元，同比增长12.7%，服务14.9万家外贸企业。

风险保障也为融资“牵线搭桥”。由于外贸企业面临诸多风险，商业银行往往不愿意为其放贷，但如果有保险机构为企业的海外订单、海外投资项目承保，银行就可在此基础上放贷，一旦贷款无法被偿还，由保险机构履行偿债义务。由此，各方的积极性被调动起来，保单融资的规模也持续扩大。

“接下来，要鼓励银行与出口信保机构加强对接。”商务部对外贸易司司长李兴乾说，通过“政府+银行+保险”等方式，为外贸企业提供更大融资便利，增强企业开拓市场的信心。

(责编：罗知之、陈键)