覃皓珺

原标题：刺激消费既需“催化剂”也需“稳定剂”

近来，从端午假期到“6·18”电商促销，越来越多省份加入投放消费券行列。据统计，今年前4个月，已经有20个省份先后发放总额超过30亿元消费券。“五一”期间，部分地方发放的消费券撬动消费逾20倍。

当前，新冠肺炎疫情仍在持续，国际局势更趋复杂，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。中共中央政治局会议提出，要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。国务院在《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中也强调，要稳投资促消费，满足消费升级需求。各地千方百计拉动内需、促进消费，消费券颇受青睐，就在于其能短期内点燃居民消费热情、释放消费潜力，助力企业加速回笼资金、减负增收，还相当于增加了居民收入，定向帮扶受疫情冲击较大行业，以“真金白银”利企惠民，效果立竿见影。

也有专家指出，在特定时期内，消费券具有刺激居民消费的“助燃”作用，但从长远来看，若不能进一步提高居民收入水平、持续优化消费环境、畅通经济供需循环、提升商品和服务质量，消费券“助燃”效果就会后劲不足。

因此，刺激消费，既需要消费券这样的“催化剂”，也需要持续提振居民消费信心、激活消费需求等一系列“稳定剂”。只有产业提质增效、居民消费信心充足，才能让“短期刺激”变为“长久见效”。要从供需两端发力，既要立足当前，为受疫情影响较大的企业落实减税降费，打通痛点难点堵点，也要从长远考虑，以高质量发展为目标推动产业转型升级，提供更多好服务、好产品，更好满足消费者的多元需求。

还需注意的是，发放消费券不能大水漫灌，要因地制宜实行“一城一策”，配合民生、财政、金融等相关政策，在保障和改善民生的基础上更好发挥其应有作用。

(责编：罗知之、陈键)