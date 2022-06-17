原标题：主要经济指标出现边际积极变化

本报北京6月16日讯（记者顾阳）在国家发展改革委16日举行的新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，5月份以来，全国疫情整体呈现下降态势，正常的生产生活秩序加快恢复，经济运行逐步企稳，主要经济指标出现边际积极变化，工业、出口等增速明显回升。

从生产供给看，农业生产总体稳定，主产区小麦迎来大面积收获，夏粮有望再获丰收。工业企业复工达产加快推进，服务业生产逐渐恢复，物流保通保畅成效日益显现；从市场需求看，投资关键作用进一步发挥，居民消费稳步恢复，外贸进出口增速明显回升；从市场运行看，5月份CPI同比上涨2.1%，明显低于其他主要经济体通胀水平。PPI继续回落，市场预期有所改善。

孟玮表示，当前正处于决定全年经济趋势的关键节点，要继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，着力稳住经济大盘，努力推动经济回归正常轨道。

民间投资一直是投资主力军。今年以来，受疫情等因素影响，民间投资增速有所下降。孟玮表示，今年前5个月，我国民间投资增长4.1%，占整体投资的比重为56.9%，但增速持续低于整体投资。为此，国家发改委将聚焦解决制约民间投资增长的问题，从发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用、推动民间投资项目加快实施、鼓励民间投资积极参与盘活存量资产等方面采取有效措施，完善民间投资政策环境，稳定市场预期和投资信心。

在回应“全球普遍高通胀情况下，后期国内物价会不会也大幅上涨”的问题时，孟玮表示，5月份，我国物价继续平稳运行，上下游价格走势更趋协调。这是在国际大宗商品价格持续高位运行、全球其他主要经济体普遍面临较大通胀压力的背景下实现的，成绩来之不易。展望今年后期，我国重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。

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