姚 进

原标题：坚决封堵非法资金跨境渠道

近日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，涉案金额最高达774.3万美元，案件罚款金额最高达648.9万元人民币。这也是今年以来，外汇局通报的第二批有关地下钱庄非法买卖外汇的案例。

在这些案例中，涉案主体多采用境内外资金“对敲”的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。近年来，外汇局对地下钱庄等非法跨境金融活动一直保持着高压态势，在依法严厉查处违法违规行为的同时，协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

地下钱庄是一种非法金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，往往成为犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。所谓“对敲”，即外汇兑换者，如一家国内企业意欲将1万美元转至美国境内账户，为了逃避监管，不走正规合法渠道，而是把对应的人民币转给地下钱庄境内账号，后者在美国的账号就将1万美元转入兑换者美国账号。事实上，地下钱庄惯用的套路就是“对敲”。

外汇局有关部门负责人表示，近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，配合公安机关等部门持续打击地下钱庄等非法跨境金融活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件，压缩地下钱庄生存空间，切实维护国家经济金融安全。对于未来的监管方向，上述负责人表示：“将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动，加大对交易对手查处力度，强化资金渠道监管。”

具体来看，一是配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动。继续保持对地下钱庄及骗税、走私、跨境赌博等上下游犯罪的高压打击态势，坚决遏制地下钱庄等非法金融活动。二是加大对交易对手查处力度。深挖细筛参与地下钱庄交易资金的来源和去向，依法严惩地下钱庄交易对手，有力震慑违法违规行为。三是强化资金渠道监管。加强对地下钱庄案件的延伸检查，严肃惩处为非法跨境资金提供支付结算的机构，坚决封堵非法资金跨境渠道。

此外，为进一步加大警示教育力度，一直以来，外汇局持续通报地下钱庄非法买卖外汇案例，释放严监管严打击的政策导向，提示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒广大群众远离钱庄、合法用汇。

(责编：罗知之、陈键)