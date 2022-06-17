矫 阳

原标题：穿行沙漠的铁路线如何防沙护路

6月16日上午10时53分，和（田）若（羌）铁路首趟旅客列车5818次发车，沿着世界第二大流动性沙漠——塔克拉玛干沙漠南缘驶向乌鲁木齐。和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，为国家Ⅰ级单线铁路，预留电气化条件。至此，新疆铁路网进一步完善，和若铁路与格库铁路、南疆铁路连通，在塔里木盆地周边、塔克拉玛干沙漠边缘构成一条环线，形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线。

和若铁路有534公里分布在风沙区域，占线路总长65%，沙害成为影响铁路建设的头号难题。

这条沙漠铁路环线如何防风固沙？

自2018年12月开工建设以来，国铁集团组织参建单位根据沙漠地质特点，按照“沙漠修铁路，治沙要先行”的建设理念，同步推进风沙防护工程建设。

为让流动的沙固定下来，中铁北京工程局根据图纸设计要求，边施工边设置芦苇防沙工程，铺设了0.3米草方格59万平方米、0.8米中立式储沙障43.9万平方米、1.5米高立式储沙障21.8公里，不仅减缓了风沙在施工过程中的危害，同时对铁路周边一些比较危险的沙丘采用戈壁料进行平面固沙，以预防沙害给铁路造成影响。

针对种植树苗在戈壁滩盐碱地成活率低的困境，中铁一局采取树坑换土种植。树苗种到哪，土壤就换到哪，通过科学养植，与盐碱的增长速度赛跑，提高了植物成活率。中铁五局技术人员利用风积沙填筑路基，就地取材，减少成本、环保治沙。项目部着力研究风积沙的技术特性，完成《铁路路堤风积沙填筑施工工法》等工艺工法，采取现代化灌溉系统和智能化监测技术，对风积沙路基和固沙绿化进行有效保护。

国铁集团数据显示，和若铁路全线共修建草方格5000万平方米，种植梭梭、红柳、沙棘等灌木和乔木1300万株，形成防沙护路的绿色屏障。

在沙漠建铁路施工难度大，修建路段多为流动性和半固定性沙丘，这就迫切需要在技术上进行革新。

和若铁路在设计中，在风沙特别严重的地段采取“以桥代路”方案，建设“过沙桥”，让风沙能够从桥下穿过，减少对线路和列车运行的影响。

针对沿线施工及混凝土养护严重缺水的实际情况，建设者对434座桥墩采用墩身预制拼装技术，提前在工厂完成预制构件加工，再到现场进行拼装，有效克服缺水对建设进度的影响。中铁北京工程局参与研发的预制拼装墩柱外侧钢筋绑扎定位装置，以及装配式墩柱盖梁自锚式钢绞线连接施工工法，分别获得实用新型专利、获评陕西省省级工法。中铁三局在和若铁路站房、三电工程施工关键部位，应用BIM技术、VR技术，实现三维可视化交底、虚拟施工、碰撞检查，提高了施工的智能化水平。

国铁集团相关负责人表示，这条沙漠铁路环线途经新疆巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区等5个地州，覆盖南疆地区上千万各族群众，对维护民族团结、巩固边疆国防、助力乡村振兴，具有十分重要的意义。

(责编：罗知之、陈键)