人民网北京6月17日电 （记者王仁宏）6月16日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛专题会商，分析研判珠江等流域雨情、水情、汛情形势，研究部署防汛工作。目前，水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，派出5个工作组即赴江西、广东、广西防汛一线，协助指导做好暴雨洪水防御工作。

李国英指出，今年入汛以来，我国降雨量和强降雨过程多，大江大河编号洪水次数多，且主要集中在珠江流域。预报近期南方地区仍将有大范围强降雨过程，西江、北江可能再次发生编号洪水，珠江流域可能发生流域性大洪水，长江流域湘江、赣江等可能发生超警洪水，防汛形势十分严峻。

李国英强调，要进一步强化预报、预警、预演、预案措施，针对“降雨—产流—汇流—演进、总量—洪峰—过程—调度、流域—干流—支流—断面、技术—料物—队伍—组织”四个链条，精准管控洪水防御的全过程、各环节，滚动开展分析演算，精细精准调度水库等工程，充分发挥水库拦洪削峰错峰作用。要落实山洪灾害防御措施，贯通纵向到底、横向到边的责任链条，根据前期降雨情况科学调整预警阈值，及时发布预警信息，对危险区域群众应撤尽撤、应撤必撤、应撤早撤，全力避免人员伤亡。要严防水库特别是病险水库垮坝，将暴雨预警信息直达小型水库防汛“三个责任人”，督促立即上岗到位，提前做好洪水漫坝防范准备，落实放空水库、检查溢洪道、防护坝顶坝坡、开挖临时溢洪道等措施，病险水库原则上一律空库运行，确实难以空库的逐一落实防漫坝溃坝措施。要全面落实流域防总、地方政府、工程管理单位及防汛各岗位责任，强化流域防汛统一指挥、水工程联合调度，组织做好巡堤查险和险情抢护，确保防洪安全。

(责编：王仁宏、吕骞)