郭晨希

美联储创纪录的加息仍在冲击着市场。

16日，美股大幅低开，三大指数均跌超2%，道指一度失守30000点。科技股全线走低，特斯拉跌超4%。此外，欧洲主要股指持续下挫，英国富时100、德国DAX、荷兰AEX盘中跌超3%。

北京时间6月16日凌晨，美联储创下1994年以来最大幅度的一次加息，宣布将基准利率上调75个基点，至1.5%-1.75%区间。

△15日，美联储主席鲍威尔在公开市场委员会会议后的新闻发布会上发表讲话，宣布加息。（图源：美联社）

此前，美联储分别在3月、5月宣布加息25、50个基点。两次加息过后，市场反应不一。3月17日，美股三大指数集体收涨；5月5日，美股三大指数集体跳空低开，开盘不到两小时，道指便跌超1000点。

值得注意的是，今日稍早前，英国央行紧随美联储步伐，决定将基本利率上调25个基点，达到1.25%，以应对日益严峻的通货膨胀压力及英镑的贬值压力。最新数据显示，英国通货膨胀率已经达到近40年的新高。

美国消费者40年来对经济持最悲观态度 两党互相“甩锅”

飞涨的物价正在蚕食和分裂美国人。

密歇根大学于6月发布的调查截图

密歇根大学上周公布的一项调查显示，美国6月份消费者信心指数降至1980年经济衰退以来的最低水平。此外，《华盛顿邮报》和乔治·梅森大学沙尔政策与政府学院的一项民调发现，大多数美国人预计通货膨胀会恶化，并正在调整他们的消费习惯，这种思维模式可能会使价格飙升变得更糟。

对于眼看着自己退休金随着食品杂货和水电费的飙升而缩水的美国家庭来说，他们对经济的态度比40年来任何时候都要悲观。而作为衡量家庭经济困境程度的“痛苦指数”（Misery Index，失业率与通胀率相加），如今比二战后几次经济衰退中的这一数值都要高。

不断飙升的能源、住房和食品价格继续以40年来最快的速度推高成本，美国人几乎在日常生活的每一个方面都感受到了压力。

美国政客新闻网称，人们对美联储和拜登政府的信心已经动摇。大多数美国人认为，美国已经陷入衰退，或者在未来一年内将陷入衰退。

民调显示，在距离中期选举还有不到5个月的时间里，通货膨胀是美国选民关心的首要问题。

民主党加大对共和党的攻击力度，指责其没有提出自己的解决方案，并支持包括前总统特朗普制定的导致物价上涨在内的经济计划。拜登本人也驳斥了有关政府使经济过热的说法。“我不想再听到任何有关不计后果的支出的谎言。”拜登14日发表了上述言论，并提到了最近的赤字削减。“我们正在改变人们的生活。”

而共和党人坚持把通胀归咎于民主党在疫情期间实施的支出计划。

随着通胀不断加剧，美财长耶伦公开承认政府在通胀问题上犯了错，但这一说法遭到白宫西翼幕僚们的冷嘲热讽。他们称，大部分主要预测机构和美联储也都搞错了。

事实上，应对通胀的压力也主要落在了美联储肩上。而白宫现在能做的也只能是向选民表明，他们正在努力。

经济不确定性加剧

科技巨头选择“用脚投票”

6月16日，美国劳工部公布的最新数据显示，在截至6月11日的一周中，美国首次申请失业救济人数为22.9万人，较前一周减少了3000人，但是高于此前市场预期的21.5万人。

通胀高居不下，利率上升，劳动力紧俏，鲍威尔的“安抚”似乎并未有起效。不少美国公司已经走上了减缓招聘、裁员的道路。

此前，有消息称流媒体音乐Spotify首席执行官Daniel Ek在一封电子邮件中告诉员工，该公司将把招聘速度放慢25%。

无独有偶，英伟达在发布2022年一季报后表示公司正在放缓招聘速度，“以便在通胀持续的情况下将我们的预算集中在照顾现有员工上”。而微软、Facebook母公司Meta、推特等都宣布了放缓招聘举措，马斯克更是在本月初预告特斯拉将裁员10%。

美国经济衰退风险上升

富国银行证券经济学家萨拉 豪斯和迈克尔 普列塞在一份分析报告中指出，美联储对经济增长的预测仍相当乐观，只有经济增长出现“更实质性的放缓”，核心通胀率才会回到美联储2%的目标，而这可能会对劳动力市场造成更大损害。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德 拉赫曼告诉新华社记者，年初以来股票和债券市场价格下跌已导致价值约12万亿美元的美国家庭财富蒸发，随着美联储进一步收紧货币政策，股市在过去几天里大幅下跌，这或许预示着今年晚些时候的“硬着陆”。

彼得森国际经济研究所所长亚当 波森认为，加速加息或提前加息对衰退风险影响不大，最重要的是美联储最终加息多少。他对新华社记者表示，如果将本轮加息周期结束时的利率水平从3%左右上调至4%以上，那可能意味着会导致经济衰退。

尽管鲍威尔表示加息75基点不会成为常态，但据市场机构的利率观测工具显示，美联储在7月加息75个基点的概率高达81.4%。

根据彭博社经济部15日发布的预测，美国经济到2024年年初出现衰退的可能性高达72%。

全球金融市场承压

分析人士指出，美联储前期行动迟缓，一定程度上导致眼下美国面临40年来最严重通胀局面，美联储不得不在加息、缩表上“下猛药”。这不仅仅会对美国经济自身造成冲击，也将波及全球金融市场。

拉赫曼告诉记者，美联储持续加息正促使资本从新兴市场经济体流入美国，这可能导致一些经济体发生债务违约，并让全球金融市场承压。

国际货币基金组织（IMF）和世界银行估计, 低收入国家中已有六成处于或即将陷入债务困境。世行行长马尔帕斯此前表示，各国面临严重的融资压力，预计债务危机今年将“继续恶化”。IMF认为，主要央行在收紧货币政策时应清晰沟通，谨防给脆弱的新兴市场和发展中经济体带来溢出性金融风险。

波森指出，由于美联储大幅加息，一些中低收入经济体将出现财政困难，面临食品和能源价格高涨困扰且仍处于新冠疫情阴霾之下的经济体将遭受冲击。不过，波森认为，大多数中低收入经济体比过去更有能力应对美联储加息的冲击，因此不太可能出现广泛的金融不稳定。

（综合本报、新华社、央视新闻报道）

(责编：罗知之、吕骞)