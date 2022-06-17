基于相关法规制度进一步完善
三部门决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》
2022年06月17日10:11 | 来源：人民网
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图片来源：国家林草局官网
人民网北京6月17日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合发布公告，决定从公告发布之日起停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》（2020年第4号）。
据了解，《关于禁止野生动物交易的公告》是为了严防新冠肺炎疫情，阻断可能的传染源和传播途径，于2020年1月26日发布实施的。2020年2月24日全国人大常委会公布并施行的《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，对全面禁止野生动物非法交易、滥食行为等作出了明确规定，使禁止交易、食用的野生动物范围进一步明确。2020年5月29日农业农村部经国务院批准公布的《国家畜禽遗传资源目录》，使在养陆生野生动物与家畜家禽的界限进一步清晰。基于相关法规制度进一步完善，三部门决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。
三部门要求，《关于禁止野生动物交易的公告》停止执行后，各地区各相关部门要依据《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国动物防疫法》，以及全国人大常委会通过的《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》等相关法律法规，继续加强陆生、水生野生动物保护管理，加大对非法野生动物交易、滥食野生动物行为的打击力度，切实保障人民群众生命健康安全。
(责编：杨曦、吕骞)
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