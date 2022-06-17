黄盛

中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会现场。来源：中国网

截至2021年底，全国国资系统监管企业资产总额达到259.3万亿元，比2012年底增长2.6倍，年均增长15.4%。2012-2021年，全国国资系统监管企业累计实现增加值111.4万亿元，年均增长9%，超过GDP年均增速2.3个百分点。

6月17日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）副主任翁杰明晒出了党的十八大以来国有企业改革发展的成绩单。翁杰明说：“十年来，我们推动国有企业发生了根本性、转折性、全局性的重大变化。这十年是中国特色现代企业制度成熟定型的十年，是国有企业发展最全面、活力效率提升最显著、布局结构优化最明显的十年。”

对此，多位业内人士表示，近十年来，国资国企通过推进科技自立自强，增强战略支撑；深化改革，激发市场主体活力；加快建设世界一流企业，增强产业链供应链影响力；同时，还积极培育绿色低碳新动能，促进可持续发展；防范重大风险，筑牢了新发展格局的基石。

强化科技攻关 夯实高质量发展动能

神舟飞船凯旋归来、天问一号逐梦而行、嫦娥五号奔月取壤，奋斗者号万米探海、北斗卫星导航系统全面开通、C919大飞机准备运营，时速600公里高速磁浮试验样车成功试跑，最大直径盾构机顺利始发，页岩油气勘探取得重大突破……

十年来，国资国企出现了一批世界级重大科技成果。在这背后，是国资国企深入实施创新驱动发展战略，针对产业薄弱环节，加快攻克“卡脖子”难题，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中；同时，不断加强协同创新，促进国有企业与各类所有制企业、各类主体扎实开展产业共性关键技术研发、科技成果转化及资源共享，提升我国产业基础能力和产业链供应链现代化水平。

据翁杰明介绍，十年来，中央企业建成了700多个国家级研发平台，7个创新联合体，累计投入研发经费6.2万亿元，年均增速超过10%。2021年底，拥有研发人员107万人，比2012年底增长53%，拥有两院院士241名，约占全国院士总数的1/7；集成电路、5G通信、高速铁路、大飞机、发动机、工业母机、能源电力等领域“卡脖子”问题不同程度缓解，有效填补多领域空白，极大振奋了中华民族自信自强的志气、骨气、底气。

国资国企加入基础研究、技术创新、成果转化、产业化等科技创新活动，成为引领者、领先者，是发展中绕不开的话题。中国企业研究院首席研究员李锦向人民网财经表示：“国资国企以创新为灵魂。创新来源于科技、来源于人才，创新领先就必须让自己的科技研发、人才力量成为高地。要支持引导行业领军企业和掌握关键核心技术的专精特新企业深化改革、强化创新，加大培育力度。”

推进国企改革 优化结构布局

中国星网、中国稀土、中国电气装备、中国物流等一大批新央企集团纷纷问世；中国电科重组中国普天、鞍钢重组本钢、中化集团和化工集团联合重组等一批战略性重组和专业化整合项目持续推进。与此同时，四川交投集团、四川铁投集团重组整合为蜀道集团，江苏省淮安市组建5家市属国企揭牌运营，山东重组山东能源集团与兖矿集团、山东高速集团与齐鲁交通集团等等国企并购重组加速落地……

近年来，国企改革作为经济体制改革的重要组成部分，备受社会各界关注。特别是党的十八大以来，从“1+N”系列文件的出台再到国企改革三年行动，国企改革进入了一个全新的历史阶段。

“十年来的国企改革，特别是国企改革三年行动的深入实施，有力破解了一批体制机制障碍，有效解决了一批长期想解决而没有解决的问题，在许多重要领域和关键环节实现系统性重塑、整体性重构，涌现出一批活力竞相迸发、动力更加充沛的现代新国企。”翁杰明表示，通过改革，国资国企形成更加成熟、更加定型的中国特色现代企业制度和国资监管体制，国有经济布局优化和结构调整取得明显成效。

数据显示，国资委大力推进重组整合，先后有26组47家中央企业实施战略性重组和专业化整合，新组建、接收企业9家，中央企业数量从十年前117家调整至97家；深入开展瘦身健体，加快储备不具备优势的非主营业务和低效无效资产，全面完成“僵尸企业”处置和特困企业治理，建立压减长效机制，累计减少法人占总户数的38.3%，管理层级全部压缩到五级以内；全面收官剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题，全国国资系统监管企业2万多个各类公共服务机构、1500万户职工家属区“三供一业”基本完成分离移交，超过2000万退休人员基本实现社会化管理，有力解决了长期以来政企不分、社企合一的问题。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网财经表示，就国资委推进的国资国企改革来看，国有企业加速剥离非主业、非优势产业，有利于把国有资本优化到重要行业、关键领域及前瞻性、战略性、新兴产业。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网财经采访时表示，国企改革一直处在“进行时”，并不断实现“加速度”，特别是随着国企改革三年行动一系列政策措施的推进，国企通过改革加速剥离非主业、非优势产业，并不断推进混合所有制改革，完善法人治理结构，实施职业经理人制度和经理层的任期制、契约化管理，转变经营机制，增强经营活力。

建设世界一流企业 激发活力和效率

打造一批世界一流企业，是实现高质量发展、构建新发展格局的重要支撑。

“国有企业高质量发展取得可喜成效的一个重要标志，就是在建设世界一流企业方面迈出了实质性步伐。现代经济发展表明，企业强则国家强。全面建设社会主义现代化国家，必须建设一批世界一流企业作为支撑，这也是新时代国有企业的战略任务。“据翁杰明介绍，2021年进入世界500强的国有企业从2012年的65家增长到96家，在船舶、钢铁、能源、建筑、水运、装备制造等领域打造了一批具有较强竞争力的行业领军企业。

不少业内人士向人民网财经表示，十年来，国资国企建设一批世界一流企业、一批具有较强竞争力的行业领军企业，与坚持完整准确全面贯彻新发展理念，更加突出高质量发展要求，以重构“两利四率”指标体系，强化高质量发展导向，有着密切关系。经过十年的发展，国资国企已经从过去偏重规模和速度的粗放型增长加快向更加注重质量和效率的集约型增长转变，市场化效率与企业活力切实增强。

“通过持续深化改革，改出了新活力、改出了高效率、改出了好机制，一批企业浴火重生，一批企业加速成长。”翁杰明说，国资国企坚持以改革促发展，大力推动市场化改革，着力打造精干高效的组织架构，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，积极探索职业经理人制度，推动三项制度改革走深走实，推动混合所有制企业加快转换经营机制，实施“双百行动”、“区域性综改试验”、“科改示范行动”等改革专项工程，推动国有企业成为公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。

“下一步，我们将坚持和加强党对国有企业的全面领导，进一步向纵深推进国企改革，调整优化国有经济布局结构，不断完善市场化机制，充分激发企业活力和效率，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业，更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。”翁杰明表示。

(责编：罗知之、吕骞)