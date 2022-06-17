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提高油气资源开发效率 我国海上油田平台实现标准化设计和建造 

2022年06月17日12:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司获悉，6月16日，渤海油田垦利6-1油田10-1北区块开发项目三座平台陆地建造全部完工，预计今年下半年投产。

垦利6-1油田10-1北区块开发项目三座平台建造完成。受访者供图

据介绍，垦利6-1油田石油探明地质储量超1亿吨，是我国渤海莱州湾北部地区首个亿吨级大型油田，也是我国第一大原油生产基地渤海油田2022年在建的最大原油增产项目。该油田由4-1、5-1、5-2、6-1、10-1北等一系列区块开发项目组成，包括11个导管架、11个组块平台共22个结构单体，总重量达5万吨。

记者了解到，为尽早实现油田投产，垦利6-1油田全部结构单体均采用标准化模式进行设计建造。“本次完工的三座平台包含一座生产辅助平台与两座无人井口平台，全部采用标准化设计建造，项目周期平均缩减两个月，为项目早日投产争取了宝贵的时间。”海油工程垦利6-1油田开发总包项目经理李茂林表示。

业内人士表示，与传统的海洋石油工程通常采用每个项目完全个性化设计的“量体裁衣”模式不同，标准化建设就是将海上油气设施划分为“S码”“M码”“L码”等不同系列，每个系列形成一套标准的技术成果，从而通过“复制”大幅减少设计工作的重复性，推动海上油气工程的高效建造安装，并可通过系列化设备材料批量采办降低工程建设成本。

(责编：罗知之、吕骞)

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