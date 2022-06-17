人民网记者 王仁宏

6月17日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，邀请国务院国有资产监督管理委员会副主任翁杰明，秘书长、新闻发言人彭华岗，介绍新时代国资国企改革发展情况。

国有企业发生了根本性、转折性、全局性重大变化

“十年来，国有企业改革发展的成就为新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革作出了重要贡献。” 翁杰明表示。

——十年来，在促进我国经济高质量发展上，国有企业发挥了顶梁柱作用。截至2021年底，全国国资系统监管企业资产总额达到259.3万亿元，比2012年底增长2.6倍，年均增长15.4%。

近年来，通过持续深化改革、强化创新，发展质量效益不断提高，有力引领和促进了相关行业企业高质量发展，在电子信息、轨道交通等领域打造了一批先进制造业集群。同时，国有企业有力促进了我国经济更好融入世界经济发展。目前中央企业拥有境外机构和项目超过8000个，资产总额近8万亿元。包括希腊比雷埃夫斯港、中老铁路等一批标志性的工程成功落地、运营良好，高铁、核电等一批高质量产品走出国门，有力带动产业链上下游企业共同走出去。

——十年来，在保障党和国家重大战略落地上，国有企业发挥了主力军作用。

在落实国家重大区域发展战略方面，聚焦服务京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，深入开展央地协同合作，党的十八大以来签约项目3849个，参与雄安新区项目超过900个。在维护国家基础服务安全方面，中央企业建成运营全球规模最大、技术领先、覆盖全国的网络基础设施，积极承担川藏、藏中、阿里电力联网工程等一批投资大、收益薄的基础设施建设，深入推进新一轮农网改造升级和村村通动力电工程，有力支撑制造强国、网络强国、交通强国、数字中国建设，有力维护国家国防安全、能源资源安全、粮食安全、信息安全。

——十年来，在推进高水平科技自立自强上，国有企业发挥了国家队作用，打造了一批国家战略科技力量，攻克了一批关键核心技术“卡脖子”问题，形成了一批世界级重大科技成果。据统计，中央企业建成了700多个国家级研发平台，7个创新联合体，累计投入研发经费6.2万亿元，年均增速超过10%。

中央企业聚焦自主可控，大力开展关键核心技术攻关，有效填补多领域空白，集成电路、5G通信、高速铁路、大飞机、发动机、工业母机、能源电力等领域“卡脖子”问题不同程度缓解。与此同时，近年来，中央企业取得以载人航天、探月工程、深海探测、北斗导航、5G应用、国产航母等为代表的一批具有世界先进水平的重大成果，建成了港珠澳大桥、白鹤滩水电站、深海一号油气田、华龙一号核电机组、石岛湾高温气冷堆核电站示范工程等一批标志性重大工程。

——十年来，在更好满足人民对美好生活的向往上，国有企业发挥了先锋队作用。中央企业累计上交税费18.2万亿元，上交国有资本收益1.3万亿元。落实国家助企纾困政策，通过降电价、降气价、降资费、降路费、降房租，有力缓解产业链中小企业经营压力。国资央企全力以赴助力打赢脱贫攻坚战，2016年以来累计投入和引进帮扶资金近千亿元，定点帮扶的248个国家扶贫工作重点县全部脱贫摘帽，1.2万个各类扶贫点全部脱贫出列。在保障人民安全方面，2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情，国有企业勇挑重担，迅速建成火神山、雷神山医院，不计代价转产扩产防疫物资。今年以来，针对疫情散发多发形势，大力支援吉林、上海等地抗疫斗争。

国企改革三年行动取得明显成效

翁杰明介绍，十年来，国企改革三年行动的深入实施，有力破解了一批体制机制障碍，有效解决了一批长期想解决而没有解决的问题，在许多重要领域和关键环节实现系统性重塑、整体性重构，涌现出一批活力竞相迸发、动力更加充沛的现代新国企。

第一，形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和国资监管体制取得明显成效。公司制改制全面完成，从法律上、制度上进一步厘清了政府与企业的职责边界，企业独立市场主体地位从根本上得到确立。党的领导与公司治理有机统一，国资监管体制更趋成熟完善，充分发挥专业化、体系化、法治化的监管优势，打造业务监督、综合监督、监督追责“三位一体”的出资人监督闭环，构建形成全国国资监管大格局，切实做到全面履职、高效履职。

第二，推动国有经济布局优化和结构调整取得明显成效。先后有26组47家中央企业实施战略性重组和专业化整合，新组建、接收企业9家，中央企业数量从十年前117家调整至97家。深入开展瘦身健体，加快处置不具备优势的非主营业务和低效无效资产，累计减少法人占总户数的38.3%。

第三，提高国有企业活力效率取得明显成效。2013年以来，国有企业改制重组引入各类社会资本超过2.5万亿元，目前中央企业和地方国有企业混合所有制企业户数占比分别超过了70%和54%，一大批企业以混促改，完善公司治理，提高规范运作水平，深度转换机制，活力和效力显著提高。

翁杰明表示，下一步，国资委将进一步向纵深推进国企改革，调整优化国有经济布局结构，不断完善市场化机制，充分激发企业活力和效率，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业，更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。

有力夯实共同富裕的基础

“国有资产属于全民所有，是全体人民的共同财富。国资国企的持续稳定发展，国有资产的保值增值，本身就是全国人民共同富裕的基础。” 彭华岗表示，党的十八大以来，国资国企全面履行经济责任、政治责任、社会责任，在守护发展人民共同财富当中更好地推动共同富裕。

坚持解放和发展生产力，不断增加全体人民的共同财富。截至2021年底，中央企业资产总额是75.6万亿，比2012年底增长了141.1%，连续跨越了40万亿、50万亿、60万亿、70万亿四个大关。2012年-2021年，中央企业累计实现利润总额达到15.7万亿，年均增长8%。

积极参与收入分配改革，发挥财富分配的示范表率作用。在初始分配环节坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，健全市场化激励约束机制，尊重职工劳动成果，合理提高职工收入待遇。在再次分配环节，坚持依法纳税，为国家财政收入提供重要的来源，“十三五”时期，国有企业累计上交税费17.6万亿，约占到同期全国税收收入的1/4，76家中央企业划转1.2万亿国有资本补充全国社保基金。在三次分配环节，积极参加社会公益，全力做好救助扶贫，主动加强慈善捐赠，认真履行社会责任，切实发挥了榜样带动作用。

全力服务和保障民生，有力夯实共同富裕的基础。自觉服从国家宏观调控安排，切实做好煤电油气等关系国计民生的重要物资保供稳价，加强通信、铁路、航空等基础网络运行管理，承建川藏、藏中、阿里电力联网工程等一批投资大、收益薄的基础设施和民生工程，效改善了人民群众的生产生活水平。

持续优化调整国有经济布局结构，助力解决发展不平衡不充分的问题。在产业布局方面，重点布局基础性、公益性、战略性产业，目前中央企业在涉及国家安全和国计民生领域的营业收入占比超过70%。在资本布局方面，着力发挥引领带动作用，积极稳妥推进混合所有制改革，加强与各类所有制企业的产业链协作、供应链协同，努力实现互利共赢、共同发展。在区域布局方面，认真落实国家区域重大战略，积极参与解决东中西、南北发展差距问题，大力落实乡村振兴战略，为缩小区域和城乡差距提供有力支撑。

“走中国式现代化新道路，推动共同富裕，是国资国企的光荣使命和重要职责。” 翁杰明表示，我们将全力以赴，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目标，以解决发展不平衡不充分问题为主攻方向，推动国有企业发展成果更多更好惠及全体人民，在共同富裕中展现更大的作为。

(责编：王仁宏、吕骞)