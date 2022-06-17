人民网北京6月17日电 （记者申佳平）“轻工业涉及吃、穿、住、行、玩、乐、教等多个领域，与人民美好生活息息相关。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼介绍，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局近日联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），为未来几年特别是“十四五”期间轻工业发展提供了行动纲领。

据了解，轻工业涉及国民经济的20个大类、68个中类行业，全口径带动就业3500万人，在2020年384.7万户制造业企业中，有72万户是轻工业制造企业。《指导意见》提出未来四年轻工业的发展目标。到2025年，轻工业综合实力显著提升，占工业比重基本稳定，扩内需、促消费的作用明显，服务构建新发展格局、促进经济社会高质量发展的能力增强。同时，《指导意见》提出2025年六项具体目标。

一是行业经济稳定运行。增加值增速与全国工业增加值增速平均水平一致，重点行业利润率和主要产品国际市场份额保持基本稳定，质量效益明显提升。

二是科技创新取得新突破。规模以上企业有效发明专利数量较快增长，重点行业研发投入强度明显提高。突破一批关键技术，每年增加一批升级和创新消费品。

三是产业结构持续优化。培育形成一批具有竞争力的企业和先进制造业集群。巩固提升内外联动、东西互济的产业发展优势，区域布局进一步优化。

四是品牌竞争力大幅提升。培育一批消费引领能力强的轻工产品品牌。造就一批百亿元以上品牌价值企业，重点产业集群区域品牌影响力持续提升。

五是产业链现代化水平不断提升。产业基础进一步巩固，数字化转型稳步推进，形成一批优势产业链。建设一批智能制造示范工厂，推广一批智能制造优秀场景。

六是绿色发展取得新进步。资源利用效率大幅提高，单位工业增加值能源消耗、碳排放量、主要污染物排放量持续下降。

此外，《指导意见》围绕科技创新、高质量供给、产业链现代化、绿色低碳转型、产业生态协调发展等方面提出5项重点任务。一是强化科技创新战略支撑，加快关键技术突破，完善科技创新体系，优化标准体系建设。二是构建高质量的供给体系，增加升级创新产品，提升质量保障水平，强化品牌培育服务，推广新型商业模式。三是提升产业链现代化水平，推进产业基础高级化，加快产业链补链强链，深入实施数字化转型，发展服务型制造新模式。四是深入推进绿色低碳转型，加快绿色安全发展，全面建设绿色制造体系，引导绿色产品消费。五是优化协调发展的产业生态，提高企业差异化发展水平，建设高水平的产业集群，优化产业空间布局，积极融入全球产业体系。

何亚琼介绍，为推动重点任务顺利落地实施，《指导意见》部署了关键技术研发工程、升级创新产品制造工程、品牌培育工程、数字化发展推进工程、绿色低碳技术发展工程等5大工程，以及完善财政金融支持政策、强化高素质人才支撑、加强公共服务能力建设、优化产业发展环境、加强组织实施等5项保障措施。

图片来源：工业和信息化部消费品工业司

(责编：申佳平、吕骞)