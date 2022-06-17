人民网北京6月17日电 （记者王仁宏）“截至2021年底，中央企业资产总额是75.6万亿，比2012年底增长了141.1%。”国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示。

今天，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代国资国企改革发展情况。彭华岗表示，国有资产属于全民所有，是全体人民的共同财富。国资国企的持续稳定发展，国有资产的保值增值，本身就是全国人民共同富裕的基础。党的十八大以来，国资国企全面履行经济责任、政治责任、社会责任，在守护发展人民共同财富当中更好地推动共同富裕。

第一，坚持解放和发展生产力，不断增加全体人民的共同财富。截至2021年底，中央企业资产总额是75.6万亿，比2012年底增长了141.1%，连续跨越了40万亿、50万亿、60万亿、70万亿四个大关。2012年-2021年，中央企业累计实现利润总额达到15.7万亿，年均增长8%。中央企业的发展壮大，为国民经济持续稳定增长、不断把“蛋糕”做大做好，作出了重要贡献。

第二，积极参与收入分配改革，发挥财富分配的示范表率作用。在初始分配环节坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，健全市场化激励约束机制，尊重职工劳动成果，合理提高职工收入待遇。在再次分配环节，坚持依法纳税，为国家财政收入提供重要的来源，“十三五”时期，国有企业累计上交税费17.6万亿，约占到同期全国税收收入的1/4，76家中央企业划转1.2万亿国有资本补充全国社保基金。在三次分配环节，积极参加社会公益，全力做好救助扶贫，主动加强慈善捐赠，认真履行社会责任，切实发挥了榜样带动作用。

第三，全力服务和保障民生，有力夯实共同富裕的基础。自觉服从国家宏观调控安排，切实做好煤电油气等关系国计民生的重要物资保供稳价，加强通信、铁路、航空等基础网络运行管理，承建川藏、藏中、阿里电力联网工程等一批投资大、收益薄的基础设施和民生工程，深入推进新一轮农网改造升级和村村通动力电工程，有效改善了人民群众的生产生活水平。全力以赴助力打赢脱贫攻坚战，2016年以来，国资委和中央企业累计派出挂职扶贫干部3.7万人，投入帮扶资金上千亿元，定点帮扶的248个国家扶贫开发工作重点县全部脱贫摘帽。

第四，持续优化调整国有经济布局结构，助力解决发展不平衡不充分的问题。在产业布局方面，重点布局基础性、公益性、战略性产业，目前中央企业在涉及国家安全和国计民生领域的营业收入占比超过70%。在资本布局方面，着力发挥引领带动作用，积极稳妥推进混合所有制改革，加强与各类所有制企业的产业链协作、供应链协同，努力实现互利共赢、共同发展。在区域布局方面，认真落实国家区域重大战略，积极参与解决东中西、南北发展差距问题，大力落实乡村振兴战略，为缩小区域和城乡差距提供有力支撑。

走中国式现代化新道路，推动共同富裕，是国资国企的光荣使命和重要职责。彭华岗表示，国资委将全力以赴，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目标，以解决发展不平衡不充分问题为主攻方向，推动国有企业发展成果更多更好惠及全体人民，在共同富裕中展现更大的作为，更好发挥作用。

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