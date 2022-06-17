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年中大促进入倒计时：小家电受“95后”喜爱 唯品会销量攀高

2022年06月17日14:08 | 来源：中国经济网
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原标题：年中大促进入倒计时：小家电异军突起，最受95后喜爱，唯品会上销量高企

　　小家电成为今年电商平台年中大促最大的惊喜之一。

　　从果蔬清洗机、空气炸锅、洗碗机到厨师机、干衣机，家用小家电正在俘获年轻人的心。唯品会数据显示，6·16年中特卖节以来，唯品会上最受欢迎的品类除服饰鞋包、美妆、黄金饰品之外，小家电也成为消费者极为青睐的品类之一，多种小家电出现倍数增长，90后、95后是最钟爱小家电的群体。

　　精致、便捷是小家电吸引年轻人的一个关键因素，“解放双手”“懒人必备”等已经成为不少小家电的标签，唯品会上，洗地机、洗碗机等都出现爆发增长，唯品会6·16年中特卖节开启以来，洗地机的销量同比增幅达5倍以上。

　　健康则是小家电的另一个标签，近半年来，在国内疫情多点散发的大背景下，健康环保深入人心，6月以来，果蔬清洗机销售爆发增长8倍，来自90后的销售同比猛增10倍。此外，健康饮食概念类家电也跃入风口，无盐无油的空气炸锅成为小家电中的“网红”，年中特卖节以来销量同比翻倍，来自95后的销量上涨197%，涨幅领先其他年龄段。

　　小家电的爆发并非无迹可寻，业内人士介绍，夏季的气候也是小家电出现爆发增长的原因之一，南方的梅雨、龙舟水，北方的持续高温，推动了小家电的走红。唯品会上，除湿机销售同比涨幅316%，干衣机也取得了436%的高速增长，此外，自然风扇等也备受欢迎。

　　更重要的是，小家电的兴起与当下人们最关心的议题相关，疫情带火了宅经济，居家烹饪等成为了人们的普遍选择，在此背景下，空气炸锅、厨师机、炒菜机等也得以出现爆发增长。其中，厨师机品牌海氏的销量同比涨幅高达254%。

(责编：董童、李源)

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