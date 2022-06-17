原标题：中轻长泰召开股份公司创立大会 保利集团混合所有制改革取得新进展

6月16日，中国保利集团有限公司所属中国轻工集团有限公司（以下简称保利中轻）直接控股的中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（以下简称中轻长泰）创立大会暨第一次股东大会顺利召开，标志着中轻长泰的股份制改造工作圆满完成。中轻长泰是由中国中轻集团有限公司及所属中国海诚长沙公司，外部战略投资者山东昌隆泰世、青岛翊翎、雨花盛世、刘想成先生及长沙角徵、长沙昂亥两家员工持股平台和29位直接持股公司员工共37名发起人共同发起设立。

中轻长泰作为保利中轻绝对控股的从事造纸完成工段智能装备、自动化立体仓储系统、工业机器人应用系统及其他行业自动化流水生产线研发、制造、销售与服务的专业子公司，其主营业务属于高端装备制造业中的智能制造装备细分领域。目前已实现在造纸完成工段智能装备系统、智能物流系统等方面从研发、制造、销售到服务的全产业链覆盖。整体技术水平处于世界第一梯队，个别技术世界领先。凭借质量和价格等优势，打造成为国内领先并且能与世界级竞争对手同台竞技的行业品牌，成为全球排名第一的制浆造纸完成工段智能装备供应商，在国内制浆造纸完成工段智能装备市场份额占比超过80%。近几年还大力拓展了轨道交通、食品、化纤等其他行业市场，发展前景广阔。

中轻长泰是国家级高新技术企业、知识产权优势企业，具有显著的制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业特点，入选国家工信部第二批国家级专精特新“小巨人”企业，是中央企业培育原创技术策源地的“种子企业”，还入选国务院国资委“科改示范企业”名单；被湖南省发改委认定为“智能物流技术与装备湖南省工程研究中心”，被中国轻工业联合会认定为“中国轻工业造纸智能装备工程技术研究中心”。

中轻长泰作为保利中轻五大业务布局中智能制造装备与工业互联网的主要经营平台，肩负着发展壮大保利中轻智能制造装备业务的历史重任，战略地位十分重要，是保利中轻重要的战略单元之一。2020年，保利中轻经充分研究论证，决定启动中轻长泰股改和首发上市工作。通过股改和首发上市有助于深化市场化改革，加快建立更加市场化的经营机制，有效提升市场竞争能力；有助于进一步完善治理体系、优化管理模式、完善制度流程，打造一家治理有效、管理规范的现代企业，形成和积累管理优势、制度优势，保障中轻长泰持续健康发展；有助于有效提升保利中轻、中轻长泰智能制造装备业务在行业的影响力和品牌知名度，助推业务更快发展，为股东和社会创造更大价值；有助于有效拓宽融资渠道，有力保障中轻长泰下一步业务规模快速增长和做大做强的资金需求。

中轻长泰创立大会的召开、股份公司的设立，标志着中轻长泰股改和首发上市工作取得了实质性重大进展，这是保利中轻和中轻长泰发展史上的大事。保利中轻和中轻长泰将切实提高站位，顺应新形势，迎接新挑战，抢抓国家将智能制造装备产业纳入战略性新兴产业的发展良机，全力推动公司在新的历史阶段实现更好更快的发展。一是要始终坚持依法治理、高效运营，推动公司健康可持续发展。二是要始终坚持依法经营、合规管理，系统性提高企业管理水平。三是要始终坚持为股东创效益、为社会担责任、为国家作贡献，以发展为第一要务，不断增强企业核心竞争力。四是要始终坚持做一家负责任的企业，树立良好的社会形象，营造和谐的发展环境。五是要始终坚持党的领导、加强党的建设，将国有控股企业的政治优势和组织优势转化为竞争优势，以高质量党建引领保障高质量发展。

发展混合所有制经济是深化国有企业改革的重要突破口。保利中轻2019年5月入选国有企业混合所有制改革第四批试点以来，强化顶层设计，谋划混改路线图，制定《中轻集团混合所有制改革总体方案》（2020-2025年），并将混改目标纳入“十四五”发展战略，将混改工作纳入每一年度重点工作任务，重点推动子公司和业务单元层面混改工作。按照“三因三宜三不”原则，结合各子公司和各业务单元发展规划和经营实际，“一企一策”，先易后难，重点突破，“成熟一家，实施一家”，统筹推进混改和资本运作，近年来陆续取得实质性进展。根据规划，到“十四五”期末保利中轻将力争新培育打造3～5家上市公司，届时保利中轻旗下将拥有4到6家上市公司。

(责编：曹淼、李源)