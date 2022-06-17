原标题：农业银行持续加大绿色金融服务力度 助力实体经济高质量发展

农业银行认真贯彻落实“双碳”战略目标，充分履行国有大行责任担当，坚持以绿色发展引领业务经营，不断提升绿色金融服务质效和覆盖面，全面助力经济绿色低碳转型和高质量发展。截至5月末，农业银行人行口径绿色贷款总量超过2万亿元，其中县域绿色贷款超8000亿元，基础设施绿色升级领域贷款9000亿元，清洁能源领域贷款6000亿元。

绿色贷款总量超两万亿元，绿色服务能力再上新台阶

农业银行聚焦国家绿色发展战略，持续完善绿色金融机制体制建设，加大金融政策和资源保障，构建起涵盖绿色信贷、绿色投行、绿色租赁、绿色投资、绿色理财等多元化的绿色金融产品和服务体系，引导金融资金流向绿色产行业。截至目前，农业银行人行口径绿色贷款总量超过2万亿元，绿色贷款增速明显高于全行贷款平均增速，折合年减排二氧化碳超过9500万吨，为我国生态文明建设和经济可持续发展提供了有力支撑。

服务县域绿色转型发展，助力实现乡村全面振兴

农业银行坚守“服务三农”基本定位，充分发挥县域机构、惠农服务点等渠道优势，聚焦农村能源转型、绿色产业发展、农村生态环境和基础设施建设等重点领域，加快林权、农业碳汇等产品和服务创新，加大差异化政策倾斜，以绿色金融推动乡村振兴与绿色发展深度融合。截至目前，农业银行县域绿色贷款已超过8000亿元，重点支持了一批农村清洁能源、绿色农业、生态旅游、环境保护和污染防治等项目，经济和生态效益明显。

服务清洁能源发展，助力构建现代能源体系

农业银行与国家能源局签署战略合作协议，“十四五”期间，将向能源领域提供融资支持额度3万亿元，其中县域支持额度1万亿元。农业银行优化调整能源信贷政策，持续加大碳减排贷款、煤炭清洁高效利用、国家大型风电光伏基地等支持力度，将做好清洁能源金融服务作为服务双碳战略、推动能源转型的重要着力点和突破口。截至目前，农业银行清洁能源领域贷款总量约6000亿元，累计发放符合人民银行政策要求的碳减排贷款近500亿元，带动减排二氧化碳减1031万吨。

“鄂尔多斯杭锦旗基地风电园区4#风电场150MW项目”属于国家大型风电光伏基地项目，农行内蒙古分行作为独家合作银行，使用碳减排支持工具资金为项目提供信贷支持。该项目建成后，可有效进行沙漠治理，同时将清洁绿色电力跨区域外送。

服务基础设施绿色升级，助力绿色低碳发展

农业银行始终将服务好基础设施特别是绿色基础设施建设，作为促投资稳增长的重要举措。制定出台绿色交通贷、绿色节能建筑贷等创新产品，持续加大对电气化铁路、城市轨道交通、城市公共交通等绿色交通基础设施的支持力度，助力建设低碳交通运输体系。积极做好绿色低碳节能建筑、城镇老旧小区综合改造以及污水、垃圾处理等环境基础设施的金融支持，助力改善城乡人居环境和建设美丽中国。截至目前，农业银行基础设施绿色升级领域总量约9000亿元，其中绿色交通贷款余额超过5000亿元。

服务生态环境治理，助力美丽中国建设

农业银行创新推出生态修复贷、生态保护贷等特色产品，在信贷政策和资源上加大倾斜，全面落实环境与社会风险一票否决制，为保持生态系统稳定和生物多样性提供金融解决方案。持续加大对生态种养殖、林业循环经济、种质资源保护等绿色农业全产业链支持，积极支持森林、草原生态和动植物资源保护，自然保护区、国家公园建设和保护性运营，以及河湖湿地保护等项目，出台支持青藏高原生态屏障区、长江重点生态区、黄河重点生态区、海岸带等国家重点生态功能区建设的专项政策。去年以来，农业银行生态环境领域贷款年增速接近40%。

农行浙江分行支持浙江桐乡市大麻镇改善生态环境，通过“生态修复贷”产品为大麻镇标准农田建设与生态修复工程项目提供信贷资金支持，助力大麻镇土地综合整治及生态修复，实现乡村振兴和共同富裕。

服务节能环保和清洁生产，助力产业结构调整

农业银行围绕绿色产业提速发展以及传统产业转型升级等发展趋势，持续加强对节能环保装备制造、新能源车船、新材料、信息技术等新兴产业以及能源、有色、钢铁、化工等国民经济支柱行业节能改造和转型升级的服务力度。农业银行出台“产业园区贷”等创新产品，加大对产业园区和产业集群循环化和绿色升级的信贷支持；创新合同能源管理未来收益权、碳排放权、排污权等环境权益质押类融资产品，积极支持节能、节水、环保等绿色服务产业发展。去年以来，农业银行节能环保和清洁生产领域贷款年增速达到70%。

农行湖北分行以“排污权质押＋不动产抵押”组合担保方式，对湖北省某制造业企业授信并发放排污权质押贷款，将企业排污权从“沉睡的资产”变成“流动的资本”，帮助企业破解资金短缺困境，收获真金白银，为金融服务再添新“绿”。

下一步，农业银行将继续贯彻落实国家“双碳”战略部署，始终践行“以人民为中心”的发展思路，持续加快绿色金融产品和服务创新，不断加大资源保障和信贷投放，在发展绿色金融服务实体经济、服务乡村振兴上，继续贡献金融智慧和力量。

(责编：董童、李源)