原标题：数字经济带动老年人再就业

6月14日，人力资源和社会保障部向社会公示“民宿管家”“家庭教育指导师”等18个新职业。经公示征求意见、修改完善后，这些新职业将被纳入新版职业分类大典。其中，数字经济发展中催生的数字职业受到广泛关注，也成为老年人、毕业生等重点人群的就业新选择。

据国家统计局数据，我国60岁及以上人口有2.6亿人，其中，60到69岁的低龄老年人口占55.83%；调查显示，近8成受访老年人有退休后再就业的意愿。“老有所为”是很多低龄老年人的真实愿景。互联网数字经济催生的“方言私教”等就业工种，既能满足低龄老年人实现自我价值、获得社会认同的需求，又能一定程度上应对我国面临的人口老龄化和劳动力短缺问题。

广东“靓姨”退而不休，主动投身数字经济新职业。晚上7点50分，刚从学校图书馆出来的北京大三女生贺靓，急匆匆地跑回宿舍，打开电脑，开始上下午预约的粤语课。贺靓今年21岁，是个标准的“港迷”，对经典的港片、港剧、港乐如数家珍。三个月前，她下定决心，打算本科毕业后去香港或者广东的高校深造，便想提前系统学习下粤语，于是就在美团上搜到了一家粤语培训机构。8点，课程准时开始了。伴随着一句“食咗饭未啊”，贺靓的粤语私教老师涂永琴出现在屏幕里。

涂永琴是土生土长的广州人，毕业于深圳大学，退休前是广州某银行贷款审核组组长，带着近50人的团队，工作期间曾外派到香港工作六年。2016年，考虑到银行考核严格、压力大，担忧长期如此身体承受不了，涂永琴便申请了内退，“正好也把位置让出来给别人。”退休后，她跟着工作调动的老公，来到北京生活。2018年，涂永琴又将年迈的父亲接到北京。但她并不愿意因为年龄的增长和照顾家人，就完全放弃工作、赋闲在家，便想找一份不需要坐班的工作，既能发挥个人价值，又能照顾父亲。一次在美团点外卖时，她发现平台上有很多本地商户，包括一些语言培训机构。离家也不远，何不试着教教粤语呢？她试着拨打商户电话，得知有些粤语培训机构正好缺老师，便顺理成章做起了粤语私教的工作。据她介绍，相较于英语、法语、西班牙语等，尽管粤语并不是培训机构重点推广的项目，但是这几年报名的学生明显增多，他们一部分纯粹是出于兴趣爱好，大部分则是计划未来去香港或广东工作、深造。目前，粗略统计，涂永琴已经给超过200多位大学生和白领进行过一对一授课。

老年人口质量不断提高，低龄老年人再就业成趋势。人口老龄化是我国社会发展的重要趋势，其带来的重要机遇之一，就是老年人力资源存在巨大的开发潜力。

一方面，随着人们生活水平的提高，我国人口预期寿命不断提高。同时，在各个产业机械化、电子化、数字化技术助力下，工作岗位的劳动强度出现下降趋势，一些工作岗位对体力和体能的要求明显降低，提高了人们的实际劳动年龄。另一方面，我国老年人的文化水平不断提高。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口中，拥有高中及以上文化程度的有3669万人，比2010年增加了2085万人。这些低龄老年人大多具有知识、经验、技能的优势，他们作为老年人力资源的主体，仍然可以为经济社会发展贡献重要力量。

事实上，像涂永琴一样希望退休后继续发挥余热的低龄老年人并不是少数。上海市退休职工服务中心的一项调查显示，77.5%的受访老年人有退休后再就业的意愿。

无论能力还是意愿层面，低龄老年人都有充分再就业的理由。近年来，中央及各地政府多次出台相关政策意见，鼓励重新开发和配置低龄老年人的人力资源，提高低龄老年人的劳动参与率，这都是经济保持稳定增长的重要举措。2021年，中共中央国务院出台《关于加强新时代老龄工作的意见》，提出把老有所为同老有所养结合起来，充分发挥低龄老年人作用。探索适合老年人灵活就业的模式。鼓励各地建立老年人才信息库，为有劳动意愿的老年人提供职业介绍、职业技能培训和创新创业指导服务。2022年年初，江苏省十三届人大五次会议审议通过《江苏省就业促进条例》。首次提出县级以上地方人民政府应当制定鼓励老年人再就业的政策措施，提供就业服务、就业培训等支持，维护老年人再就业的合法权益。企业可以按照国家和江苏省有关规定为超龄就业人员办理工伤保险。作为进入新时代后全国第一部就业促进地方性法规，该《条例》已于5月1日实施。

互联网催生新就业形态，助力低龄老人发挥余热。全国老龄委专家委员会委员、中国人民大学副校长杜鹏指出，目前，深圳、上海等城市已开始试点弹性退休、返聘制度、非全日制工作等灵活就业的方式，使有意愿、有能力的老人有机会重新加入到工作中。

但相比低龄老年人庞大的再就业需求，社会目前可提供给他们的岗位非常有限。上海市退休职工服务中心的调查显示，30.18%的受访老年人具有再就业意愿，但找不到合适的工作机会。较长一段时期内，老年人再就业主要集中在保洁、保安、看仓库等低门槛劳动密集型行业。在此背景下，众多低龄老年人开始试水互联网求职。智联招聘发布的《中高龄求职者就业问题研究报告》显示，2020年2月至9月，通过互联网平台投递简历的50岁及以上中高龄求职者同比增长32.4%，增速为35岁以下求职者的四倍以上。与此同时，依托于互联网平台进行供需匹配的“方言私教”等灵活就业工种应运而生。

“对我们这个年龄的人来说找工作很尴尬。我是偶然在美团上看到有粤语培训机构，有点好奇想打听下有什么课，没想到自己能靠教粤语挣钱，”涂永琴坦言，“粤语私教的工作较为自由，可以灵活安排时间，所以我可以同时为好几家机构服务。”

学生们大部分来源于互联网渠道。“我90%的学生都是通过美团找来的，”涂永琴说，“虽然很多线下课程改为了线上，但得益于姜昆老师在春晚上用粤语讲了相声，今年的课明显安排得更多了。”

据服务零售平台美团的数据，2021年，含有“方言”“粤语”等关键词的订单量同比增长416.5%。和其他新就业形态一样，“方言私教”从业者遵循自由、自主、多劳多得的原则。最多的一个月，涂永琴拿到了16000元的收入。通过教授粤语，涂永琴认识了很多学生，凭借网上各种好评，她渐渐在粤语教学圈子有了名气。有高校邀请她为即将赴港深造的学生做培训，还有汽车品牌请她录制粤语版车载语音导航等。

“兼职做粤语私教既能发挥余热，又不必承受太大的工作压力，还能让更多的人喜欢上这种有趣的语言，这给我带来很强的成就感，”涂永琴表示，“等父亲病好了，我要全身心投入去做这份工作。”

(责编：曹淼、李源)