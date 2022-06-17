人民网北京6月17日电 （记者申佳平）6月17日，2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏省昆山市举行启动仪式。参与此次新能源汽车下乡活动的新能源汽车品牌达到52个，车型超过100多款。

5月31日，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局等四个部门印发《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》（以下简称《通知》），要求组织开展2022年新能源汽车下乡活动。活动时间是2022年5月-12月。据了解，活动期间将在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。

“农村地区具有推广新能源汽车的天然优势条件，扩大新能源汽车在农村地区的推广应用，能够提升农村的交通安全水平，带动路网、电网等基础设施改造提升，助力农村经济绿色低碳转型和高质量发展。”工业和信息化部装备工业一司郭守刚副司长在致辞中表示，希望今年的新能源汽车下乡活动能为更多区域的汽车消费带来新的活力，提振信心，加快发展。他具体提出了三点建议。

一是丰富活动形式，利用线上展厅、云端展、车展直播卖车等新模式创新思路，保持与消费者的互动联系，扩大2022年新能源汽车下乡活动的宣传力度和范围。

二是针对乡村市场加强特色服务，鼓励车企研发更多适合农村市场交通场景需求的车型，同时加快售前、售后网络以及充换电基础设施的建设与保障工作。

三是提升参与活动产品的质量，对新能源汽车下乡车型在质量安全、低温适用等方面，要提出更高标准更严要求，引导企业提升产品质量，提高服务水平，树立品牌形象。

中国汽车工业协会副总工程师许海东认为，随着参与企业增多，新能源汽车下乡活动的车型覆盖面以及车型质量均获提升。“部分企业推出了适合农村使用的电动商用车、厢式货车等车型，来满足农村消费者需求。”

全国乘用车市场信息联席会数据显示，今年前4个月，新能源车累计销量达256万辆，同比增长73%，新能源乘用车销量占全球比例的57%，以绝对领先优势位居行业首位。中国汽车工业协会统计数据显示，2020年7-12月，下乡车型实现销售35.8万辆，同比增长了80%，明显高于行业增速；2021年全年，新能源汽车下乡车型实现销售106.8万辆，同比增长169.2%，比整体新能源汽车市场增速高约10%。

(责编：申佳平、吕骞)