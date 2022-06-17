人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰）6月17日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在例行新闻发布会上表示，根据有关部门气象预报，今年夏季我国天气状况总体偏差，极端天气尤其是短时强降水、大风、雷暴、冰雹等强对流天气偏多，风雹灾害持续偏高，台风影响可能偏重，给安全运行和航班正常带来威胁。

吴世杰指出，为确保雷雨季节民航运行安全顺畅，民航局主要采取了以下三方面措施：

一是强化组织领导。5月中旬民航局组织召开了雷雨季节运行保障部署会，要求各运行和保障单位牢固树立“以人民为中心”的思想，加强夏季民航安全运行与自然灾害应对工作的组织领导，优化机场运管委和区域运管委协同机制，从严从实从细做好各项安全工作，坚守安全底线。

二是强化责任落实。民航气象部门将加强与地方气象部门沟通协调，提高气象预报预警及时性、准确性。民航各级监管部门要督促航空公司严格落实各类极端天气的安全规定和风险防范措施，防止超标准、超能力运行；同时要密切关注天气动态，做好绕飞雷雨与航班备降工作。各相关运行单位要强化责任落实，做好大面积航班延误的旅客服务工作，及时协助旅客调整行程安排。

三是强化协同联动。民航局通过每日运行协调视频会议，及时掌握全国安全运行态势。遇雷雨、台风等系统性复杂天气时，将组织相关单位协同会商，及时协调解决问题，努力为旅客出行创造良好条件。

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