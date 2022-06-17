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今年民航基础设施建设重点项目有哪些？ 民航局回应

2022年06月17日19:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰）6月17日，民航局综合司副司长孙文生在例行新闻发布会上表示，今年以来，民航局按照“开工一批、建设一批、建成一批、储备一批”的原则，持续推进民航基础设施建设，加快构建现代化国家综合机场体系，提升空管保障服务水平，加强科教设施保障能力，稳步推进民航领域新型基础设施建设。

孙文生表示，截至今年5月底，机场方面，新建昭苏、阿拉尔机场，迁建湛江、达州机场建成投运；西安、重庆、西宁、兰州等枢纽机场改扩建等项目加快实施；厦门新机场和太原、南宁等枢纽机场改扩建，以及黔北、准东等一批非枢纽机场新开工建设；济南、武汉等区域枢纽机场改扩建，以及新建枣庄、巴里坤等非枢纽机场项目获得批复。空管方面，重庆、广州等枢纽机场改扩建配套空管工程加快建设，民航空管管制能力提升项目前期工作加快推进。科教方面，民航大学新校区、飞行学院天府校区、民航科技创新示范区等项目建设稳步推进；民航科技创新基地项目前期工作加快开展。1-5月民航全行业基础设施建设累计完成投资 343.2亿元，同比增长6.6%。

孙文生指出，下一步，民航局将继续强化规划引领、加强统筹协调，持续扎实做好民航基础设施建设和扩大有效投资工作，为稳住国家经济大盘和提升民航运行质量和水平作出新的贡献。

(责编：鲁婧、吕骞)

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