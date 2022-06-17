航天员入驻中国空间站“太空家园”一年啦！
2022年06月17日20:21 | 来源：央视网
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央视网消息：一年前的今天，中国空间站迎来了第一批中国航天员。
神舟十二号航天员乘组 汤洪波 聂海胜 刘伯明
一年间，中国空间站“迎来送往”，三批中国航天员分别入驻，茫茫宇宙一次次留下中国人逐梦苍穹的身影。
神舟十三号航天员乘组 叶光富 翟志刚 王亚平
如今，神舟十四号乘组正在太空出差，中国空间站蓝图已经绘就，飞天梦也逐渐伸向更远的天际。
神舟十四号航天员乘组 蔡旭哲 陈冬 刘洋
心怀山海，眼有星辰，中国航天人始终初心如磐，踏梦前行。
（视频制作：总台空天逐梦融媒体创意工作室）
(责编：胡永秋、白宇)
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