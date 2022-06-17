本报记者 王崟欣

今年高校毕业生就业又进入了关键阶段。记者来到福建省福州市晋安区人社局，实地探访对较长时间未就业毕业生的帮扶过程。

还没踏入就业人才科，急促的电话铃声和工作人员的沟通声已经交替响起。

“您好，这里是晋安区人社局。”对照着手中名单上的联系方式，郑珍珍又一次拨通了电话。作为局里专门服务高校毕业生就业的工作人员，临近毕业季，郑珍珍接打电话的次数越发多了起来。

电话里，一名毕业生介绍自己离校已有一年多，却迟迟未就业。“那是什么原因呢？”郑珍珍歪头夹着听筒，双手飞快地在键盘上敲打，边听边在电脑上记录。从郑珍珍的对话中，记者能感受到电话那头的焦虑。

“嗯嗯，因为毕业时工作没定下来，考研、考公务员又失利，后来也没碰到合适的工作。好的，我明白了。”郑珍珍了解到对方的情况，“没关系，你别着急，我们一定会尽力帮助你。”郑珍珍安抚着对方的情绪。

“我先记下你的就业需求，再根据你的情况，到信息库里筛选一些适合你的岗位，稍后我们再联系。”郑珍珍说。

一通电话打完，郑珍珍赶忙端起杯子喝了一口水。天气闷热，几番忙碌间，记者看到她的额头已经挂上了汗珠。

郑珍珍手里捏着的名单，是一份对晋安区较长时间未就业高校毕业生的汇总。每年，上级人社部门都会将这些毕业生的情况下发。郑珍珍和同事们要对照着名单逐个了解情况，跟踪就业状况，更新完善信息。

从事就业服务两年多，郑珍珍工作上最大的心愿就是高校毕业生都能顺利就业、尽早就业。她在实际工作中发现，部分高校毕业生在就业时还是存在一定困难。

在郑珍珍电脑的台账里，记者看到，大多数较长时间未就业高校毕业生不是完全找不到工作，而是对找的工作不太满意，希望通过考研或其他方式再观望一段时间。观望和犹豫间，往往错过了最佳就业时间。

“我们的工作重点，是帮助那些有意向尽快就业又存在一定困难的离校毕业生找到工作。”郑珍珍边说边递来了另外一份名单。

记者细细查看，名单里涵盖了晋安区100多家企业的用人需求和基本情况。早在4月底，郑珍珍和同事们就开始与区里的企业联系，了解今年的用人需求，尤其是汇总好有高校毕业生用人需求的岗位。

“受疫情影响，高校毕业生就业遇到一些困难。较长时间未就业的高校毕业生在求职中更不占优势。我们需要尽可能地拓宽毕业生就业渠道，提前做好岗位的收集统计。”郑珍珍介绍。

有了岗位，需求对接同样重要。郑珍珍跟记者掰着手指头介绍起来。首先对较长时间未就业高校毕业生进行初步摸底，掌握的名单同时下发给各乡镇和街道社区，由乡镇公共就业人才服务机构、街道社区工作人员担任就业“红娘”。他们会继续打电话、上门走访，跟踪就业状况和就业需求，引导毕业生参加就业技能培训，开展心理健康疏导……针对较长时间未就业高校毕业生，就业“红娘”会进行重点帮扶。对有就业意向的，还优先推荐岗位信息和就业见习机会，优先吸纳到基层公共管理和社会服务岗位、公益性岗位就业。

“对较长时间未就业的高校毕业生，我们都是‘一对一’服务。”郑珍珍告诉记者，从2019年起，福建省人社厅开展就业“红娘”帮扶困难毕业生就业专项行动，通过有针对性的就业帮扶，帮助就业困难高校毕业生转变就业观念，提升职业技能，尽快实现就业。较长时间未就业高校毕业生成为重点帮扶对象。

为了最大程度减少高校毕业生找工作的后顾之忧，福建各地还推出一系列兜底举措。就在上个月，福州市人社局专门针对较长时间未就业的高校毕业生，推出一揽子帮扶措施——灵活就业社保补贴、人才储备生活补助金、就业创业一次性生活补贴、租房保障……

范苏瑶是这些措施的受益者。记者了解到，从福建师范大学美术专业毕业后，范苏瑶一直想从事绘画方面的工作。然而，专业相对冷门，工作不太好找。范苏瑶介绍，求职的这段时间里，自己每个月都可以领到760元——这是福州市人社局给予的生活补贴。同样是在人社部门的帮扶下，范苏瑶成功找到工作，成为一名美术老师。

天色渐晚，窗外淅淅沥沥的雨声衬得教室里越发安静。寥寥几笔间，一幅花鸟画栩栩如生。“这笔就业补贴，不仅为我减轻了在福州的生活负担，也让我在福州安心找工作更有勇气。”范苏瑶对记者说。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 14 版）

(责编：曹淼、李源)