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一名毕业生的自述——

走上公益岗位  实现人生价值

2022年06月17日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　我叫何琳，两年前毕业于厦门大学嘉庚学院。大四下学期，我怀着对未来的憧憬，一边准备毕业论文，一边着手找工作。然而，突如其来的疫情却打乱了我的毕业计划。线下无法实习，春季招聘取消，让当时的我慌了手脚。

　　面对从未遇到的情况，在父母和身边同学的鼓励下，我尝试在求职网站上投了简历，并找到一家单位实习，从事与专业相关的财务工作。然而，实习并不成功，这让我意识到自己不适合财务工作。

　　我回到了家里，继续求职。那段时间，我一直坚持多方投递简历，也尝试了多种可能。由于缺少实习经历，专业相关的工作不太适合，非专业的工作又缺少渠道，考公务员、事业单位的竞争太大。我一度陷入被动。此时距离毕业已有近一年。当时，和我同届毕业的一些同学也都未能确定工作。那段时间，我们互相鼓励，克服焦虑。

　　“请问是何同学吗？”一天傍晚，我接到一个电话。对方介绍自己是晋安区鼓山镇的就业帮扶人员，仔细询问我的就业情况后，表示要给我介绍工作岗位。经过充分沟通，我了解到对方专门为较长时间未就业的高校毕业生提供“一对一”就业帮扶。我的心里又燃起了希望。

　　我介绍了自己的情况，电话那端听得很耐心。从那以后，帮扶人员常常会打来电话，询问我的就业进展，倾听我的就业困难，还会经常鼓励我、开导我。我的邮箱里，不时会收到一些岗位、招聘会的信息。在我最难熬的那段时间，这位工作人员的帮助给我带来了温暖和信心，我心里十分感激。

　　在一次沟通中，帮扶人员告诉我最近新发布了一批公益性岗位，建议我去晋安区人民政府网站上看看。我听后立马登录网站，报了名。经过笔试、面试，我最后顺利通过考核。

　　如今，我正式踏上了工作岗位，进入了曾经帮助我就业的晋安区人社局，负责城乡养老保险的相关工作。我很喜欢现在的工作，虽然看上去普通，却很有意义。我希望踏踏实实做好自己的本职工作，多积累一些经验，不断提升能力，为每一位群众服务好，更好实现自己的人生价值。

　　（本报记者王崟欣采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2022年06月17日 14 版）

(责编：曹淼、李源)

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