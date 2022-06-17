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帮毕业生找准就业定位（民生观）

赵  政
2022年06月17日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　部分高校毕业生较长时间未能就业，有着多重原因。比如疫情影响，打乱了原先的实习和求职计划；信息不对称，对企业的招聘需求难以及时掌握。同时，个人的发展规划、择业观念有一定局限，也会影响就业进程。

　　在开展就业帮扶时，要拿出有针对性的办法，帮助毕业生尽快走上工作岗位。

　　对毕业生情况进行摸底调查，充分了解未能就业的堵点和障碍。将有就业意愿的毕业生全部纳入公共就业服务范围，实行“一人一策”重点帮扶。在全面了解就业意愿、个人专长的基础上，精准推荐就业岗位。同时，开展多种形式的模拟实训、职业体验等实践活动，全面提升毕业生就业能力。

　　帮助毕业生合理制定个人发展规划，转变就业观念；引导毕业生正确认识自身能力特点，发挥优势，补齐短板，立足长远选择职业和工作岗位；向毕业生传递“只要有志向就会有事业，只要有本事就会有舞台”的择业就业观，找准个人条件与社会需求之间的定位，踏踏实实实现人生理想；同时，做好情绪疏导工作，让毕业生以积极心态参与到求职过程中，就一定能找到适合自己的工作。

　　《 人民日报 》（ 2022年06月17日 14 版）

(责编：曹淼、李源)

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