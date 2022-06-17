人民网北京6月16日电 （记者曾帆）为推进中央稳就业促就业相关政策落地见效，实现更加充分更高质量的就业，人力资源和社会保障部就业促进司、人民网通过“领导留言板”开展“稳就业促就业 问题建议邀您提”征集活动，即日起至9月20日，面向用人单位、劳动者和社会各界，广泛征求稳就业促就业的相关问题与建议。

本次活动为人民网关注重点群体、促进就业创业的系列活动之一。今年，人民网还推出了“大学生就业护航计划”，汇聚各方资源，为毕业生搭建求职对接通道。

您在就业中遇到哪些问题，对于稳就业促就业有哪些建议，欢迎扫码留言。

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