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中国将新建八个国家大气本底站

2022年06月18日04:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京6月17日电  （记者黄垚）记者近日从中国气象局获悉，“十四五”期间，我国将在胶东半岛、黄淮、四川盆地等区域选址新建8个国家大气本底站，实现16个气候系统关键观测区国家大气本底站全覆盖。

　　大气本底站观测温室气体和大气臭氧等反应性气体、气溶胶、太阳辐射等数十个要素，其观测结果体现较大尺度大气不直接受人为污染影响且混合均匀之后的平均状况。大气本底站站址一般选择在远离人类活动和污染源的地区，以最大限度“还原”大气的本来面目。

　　目前，我国建立了青海瓦里关全球大气本底站和北京上甸子、黑龙江龙凤山、浙江临安、湖北金沙、云南香格里拉、新疆阿克达拉区域大气本底站共7个国家大气本底站，形成国家级大气本底观测网络。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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