原标题：医保局：预拨200亿保障新冠患者救治

6月17日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家医疗保障局党组成员、副局长陈金甫表示，疫情以来，累计预拨200亿元专项资金，确保新冠肺炎患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因支付政策影响救治。及时将新冠肺炎诊疗方案新增的治疗药品、医疗服务项目等纳入医保支付范围。

围绕“动态清零”，多轮磋商降低疫苗和核酸检测价格，持续减轻群众负担。灭活疫苗目前降至每剂20元以下，其他技术路线疫苗价格也同步下降。核酸检测每人次价格已降至单检不超过16元、混检不超过5元、大规模检测不超过3.5元。

常态化组织开展药品和医用耗材集中带量采购，定期调整医保药品目录，更好保障参保群众用药需求。确保应保尽保，强化制度保障功能，坚决守牢不发生规模性返贫底线。提高2022年居民医保人均财政补助标准，达到每人不低于610元。继续分类资助困难群众参保，一季度已资助6933万人，农村低收入人口和脱贫人口参保率达99%以上。

克服疫情影响，创新服务方式，做好特殊困难群众医保经办服务。引导医保业务“不见面办”，推进高频次服务事项“跨省通办”，实施“长处方”报销，按规定做好“互联网+”医疗服务医保支付。对受疫情影响未能报销的合理医疗费用，事后视情补报。

助企纾困稳就业，实施阶段性缓缴中小微企业单位缴费，着力稳市场主体。有条件的地区对中小微企业实施缓缴职工医保单位缴费政策，实施时间3个月，预计缓缴资金规模约1500亿元。缓交政策免申即享，不增加企业事务性负担，不影响参保人待遇享受。缓缴期间报销水平不降低，确保应保尽保、应享尽享、应报尽报、应结尽结。 文/本报记者 张鑫

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