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拱北海关充分释放RCEP红利 助力珠海中山外贸保稳提质

2022年06月18日08:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：拱北海关充分释放RCEP红利 助力珠海中山外贸保稳提质

17日，拱北海关对外公布，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效5个月来，该关已累计验放RCEP项下进口货物约1.7亿元(人民币，下同)，实际优惠税款近265万元；累计签发RCEP原产地证书1200余份，惠及出口货值约3.6亿元。

据拱北海关相关负责人介绍，自RCEP于今年1月1日生效以来，该关积极推动RCEP原产地规则与关税减让政策落地见效，助力珠海、中山两市外贸经济保稳提质。

三井金属(珠海)环境技术有限公司是一家生产和销售催化剂新产品的企业，其部分原材料需从日本进口。由于出口商缺乏原产地证书申领经验，该公司符合条件的进口货物一直未能享惠。

“海关详细解答了原产地证书申请填报要求，并且提醒经香港中转货物办理‘中转确认书’等细节，帮助我们实现进口货物快速享惠通关。”三井金属(珠海)环境技术有限公司生产管理负责人刘慧娟表示，在拱北海关关税处的帮助下，企业首批RCEP项下享惠货物在4月初顺利完成进口申报并随即送上生产线。

灯具是中山市的出口优势产品之一，去年出口量逾百亿元。中山市优力澳斯照明科技有限公司长期向澳大利亚出口LED灯具及相关配件。此前，该企业凭借拱北海关签发的中国-澳大利亚自贸协定项下优惠原产地证书，不断巩固对澳大利亚的出口优势。RCEP生效后该企业仍然沿用已有的原产地证书申领模式，并未第一时间关注RCEP相关政策。

“在海关的帮助下，我们开始认真研究RCEP相关政策，发现我们的产品在RCEP项下也是零关税，而且对应的原产地标准更为灵活，出口享惠也更加容易。”中山市优力澳斯照明科技有限公司关务主管周女士介绍称，截至5月底，拱北海关已为该企业签发RCEP原产地证书21份，涉及签证金额超1342万元。 (邓媛雯 郭志云)

(责编：王连香、李楠桦)

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