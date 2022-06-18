原标题：航天科工发布航天云网工业互联网操作系统和产业数字大脑2项创新成果

记者17日从中国航天科工集团有限公司(以下简称中国航天科工)获悉，2022世界工业互联网大会近日在云端启幕，中国航天科工在会上发布了航天云网工业互联网操作系统INDICS-OS、产业数字大脑2项创新成果。

本届大会，以“创新发展工业互联网 共筑数字经济新未来”为主题，由国务院国有资产监督管理委员会、国务院发展研究中心指导，四川省人民政府、中国航天科工共同主办。来自国家相关部委、地方政府、国内外知名高校与科研机构、国内外重要行业协会、中外企业家代表等80余位嘉宾云端参会，分享领域新实践、新成果。

在主题峰会上，中国航天科工重磅发布航天云网工业互联网操作系统INDICS-OS、产业数字大脑2项创新成果，进一步夯实工业互联网领航者地位，赋能我国经济高质量发展。

据介绍，INDICS-OS是开放智能、云边协同的新一代操作系统，是数字经济时代的工业资源连接器、工业数据使能器、应用开发加速器。INDICS-OS能够将机器和数字世界快速连接起来，实现数字资源的抽象与集成，数字孪生+数字主线工业应用一站式敏捷开发。

产业数字大脑是中国航天科工为维护产业链供应链安全稳定、支撑构建现代产业体系，倾力打造的一款智慧化产业分析治理产品；面向政府、链主及链长企业，以产业大数据、产业经济学知识双轮驱动，赋能产业链供应链基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链，已在多个国家部委、地方政府、链主及链长企业实施应用。

中国航天科工党组书记、董事长袁洁在致辞中指出：中国航天科工充分依托航天云网工业互联网平台，面向全社会提供智能制造、协同制造、云制造服务，推动产业链上中下游一体化发展、大中小企业融通创新，为广大中小微制造业企业转型升级提供支撑。截至目前，已建设省市级云平台29个，行业云平台34个，园区云平台21个，以及一批企业云平台，形成了面向政府、行业、企业较为全面的，具有核心竞争力的云平台服务体系。

据悉，中国航天科工围绕企业内部生产管理和外部产业协同，打造工业互联网+“双脑”(产业大脑、企业大脑)新场景。通过构建产业大脑，中国航天科工有效实现各类生产和服务资源在更大范围、更高效率、更加精准的优化配置，增强产业链柔性和供应链韧性；该公司打造的国资布局与产业链分析监测平台，通过汇集97家央企，超过15万家国有企业经营和产业链数据，形成了覆盖20个产业门类，1382个行业小类，1219条国有企业产业链的综合分析工具，有效提升了产业治理能力。此外，通过构建企业大脑，中国航天科工建设了我国首条数字孪生驱动的小卫星柔性智能生产线，实现由物理试错生产向虚拟优化迭代的研制生产模式转变，产能由每年60颗星提升至240颗星，充分展示了工业互联网对制造业的颠覆性变革力量。

(责编：王连香、李楠桦)