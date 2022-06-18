原标题：北京软件和信息服务业稳健增长 去年实现营收2.2万亿元

中新网北京6月17日电 (记者 杜燕)2021年，北京软件和信息服务业实现营业收入2.2万亿元，规模居全国首位，距2018年产业规模首破万亿元大关不过三年。到2021年底，北京软件和信息服务业增加值占全市GDP比重从2017年的11.3%上升至16.2%，软件对北京市经济发展贡献度日益提升，战略性支柱产业地位进一步凸显。

今天，记者从北京市经济和信息化局了解到，十九大以来，北京软件和信息服务业始终保持两位数的稳健增长，产业贡献度不断提高，引领作用进一步显现，已成为北京推动全球数字经济标杆城市建设的有力支撑，推进经济社会高质量发展的重要引擎。

产业规模质量双丰收，战略性支柱地位显著

据介绍，2021年，北京软件和信息服务业实现营业收入2.2万亿元，规模居全国首位，距2018年产业规模首破万亿元大关不过三年；行业人均营业收入突破200万元，是2017年的1.8倍，规模以上企业平均营业收入达5.7亿元，是2017年的1.9倍，经济效益持续攀升。

软件与经济社会各领域的融合不断加深和增强，面对新冠肺炎疫情冲击，云办公、在线教育、互联网问诊等在线场景越来越丰富，新业态、新模式不断涌现，软件和信息服务业逆势上涨，展现较强的发展韧性；电子商务模式不断创新，跨境电商、社交电商、直播电商此起彼伏；以软件为核心的智慧城市、工业互联网、金融科技等的出现加速传统产业转型升级。

顶层设计助力产业发展，支持勇闯关键技术“无人区”

十九大以来，软件相关产业配套政策密集落地，北京出台了《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》等顶层设计，推动工业互联网、北斗、数据中心、算力布局等领域底层创新，助力软件和信息服务业提质升级。

在企业服务方面，实施重点企业“服务包”制度，量身定制综合“服务包”，积极协助解决企业发展难题；推进互联网平台企业规范健康发展，“一业一策”支持互联网平台企业硬科技转型；布局一批开源创新平台，支持智源研究院发布智源学者计划，培养AI高端核心人才；开展领军人才、创新型企业人才引进工作，创造“引得来、留得住、用得好”的人才发展环境。

产业结构持续优化，新兴业态不断壮大

北京是“国家首批综合型信息消费示范城市”(2019年)、“国家人工智能创新应用先导区”(2021年)，已形成涵盖基础软件、应用软件、信息技术服务、互联网信息服务、嵌入式软件等领域的完整产业链，成为全国创新创业最活跃、软件信息服务产品体系最完整的城市。

云计算、大数据、人工智能等新兴领域规模迅速超过千亿元；工业互联网、网络安全和信创、北斗导航与位置服务、信息消费等领域规模不断壮大，新兴业态成为全行业面向新技术潮流转型的发动机。

头部企业创收能力增强，产业集聚效应引领全国

北京拥有18家百亿规模的软件企业，头部互联网平台企业汇聚了数以亿计的活跃用户，深度影响着全国乃至全球用户的工作和生活。

2021年，34家企业入选“2021年中国互联网综合实力前百家企业”；36家企业入选“2021年度软件和信息技术服务企业竞争力前百家企业”；58家企业入选“国家鼓励的重点软件企业”，入选企业数量均居全国首位。现有上市企业逾260家，在资本市场上形成了活跃的“北京板块”。涉及领域广、发展速度快、上升潜力强的独角兽企业不断涌现，CB Insights独角兽榜单中60家软件企业入选，涉及人工智能、教育科技、电子商务、金融科技、移动通信等众多生活服务场景。

产业生态体系加速形成，各领域齐头并进亮点纷呈

北京正以超前眼光播下前沿产业的“种子”。海淀、通州、亦庄共同支撑国家网络安全产业园建设，三园累计聚集273家企业，完成CPU、操作系统、数据库、应用软件、系统集成等新一代信息技术全产业链布局，推动统信软件、优炫软件、中兴数据库等“四梁八柱”企业集聚。

国家工业互联网大数据中心、国家顶级节点指挥运营中心，成为国家工业大数据交互的核心枢纽，初步形成“双跨+行业+特定技术”的工业互联网体系。

北京市属国企整合产业资源共建北京市北斗产业创新中心，打造全国领先，并具备创新孵化、标准研制、数据服务等能力的产业公共平台。

全国首个自动驾驶出行服务商业化试点开放，百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点的企业。

中国首个、全球最大的智能模型“悟道2.0”发布，全球首个软硬件一体的自主可控区块链平台“长安链”投入运营。

此外，北京市北斗融合创新应用示范项目正式获批，将打造京津冀“北斗+车路协同”和京津冀“北斗+无人配送”两大示范应用。开放原子开源基金会将在京落地，加强与北京创新资源对接。备受期待的互联网3.0产业布局也已超前谋划，将整合虚拟现实、人工智能、区块链等多种数字原生技术，培育一批创新型企业。

(责编：王连香、李楠桦)