人民网记者 罗知之

近日，“陈赫退出福建贤合庄股东”“贤合庄加盟商无力经营”等话题冲上热搜，再次将红极一时的“明星餐饮店”拉进公众视野。面对不断发酵的舆论，6月11日，陈赫在微博发文表示，对于贤合庄品牌，会始终保持创始人身份和所有加盟商携手共进。

近年来，有不少明星直接或间接投资餐饮行业，利用自身影响力营销品牌，获得社会广泛关注。与此同时，“明星餐饮店”倒闭、加盟商维权、法律纠纷不断等现象层出不穷。

明星投资餐饮为何频遭质疑？借流量兴店的模式是否可持续？

北京京都律师事务所高级合伙人张雁峰在接受人民网记者采访时指出，餐饮服务业的准入门槛比较低，作为一种投资相对较小、风险较小的行业，成为了一些明星开辟副业、跨界投资的优先选择之一。实际上，这些餐饮店会因明星效应而在短时间内快速提升品牌知名度。

“但是，真正经营成功的案例不多。”张雁峰认为，高关注度带来的影响具有两面性，从某种角度来说，这些餐饮店一旦发生食品安全或运营管理等问题，相比而言可能会更容易产生更多法律纠纷。

业内人士表示，有些明星开店，其实是为了变现“流量”。餐饮行业有其自身特点，明星如果没有时间亲自打理，最终有可能会因为经验不足而失败。有的餐饮店实则是请明星“贴牌代言”，明星以自己形象入股赚取代言费，品牌或企业一旦出现问题，加盟商可能无法向明星追全责。

那么，加盟“明星餐饮店”需要注意什么？

北京德恒律师事务所律师任张卫建议，加盟商如果要加盟“明星餐饮店”，一要从公开渠道查询明星餐饮企业是否具有特许经营资质；二要确保明星餐饮企业事先的承诺、条件、补偿等都要落实在加盟协议里，避免发生纠纷后口说无凭；三要充分评估商业风险，充分评估自身的承受能力，避免盲目跟风。

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