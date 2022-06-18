人民网记者 许维娜

一次性塑料袋、外卖塑料餐具、快递塑料胶带……多年来，塑料在居民生活中应用广泛，却也带来了治污烦恼。

从“六五环境日”到“世界海洋日”，再到全国节能宣传周，从网上购物时弹出的“简单包装”倡议，到点外卖时软件开屏显示的“外卖优先无餐具”号召，再到去饮品店时店铺张贴的“自带随行杯”活动海报……今年6月，在相关政策的指引下，一系列治理“白色污染”的“绿色行动”全面展开。

多部门协同宣传“减塑”理念

发布塑料污染治理主题宣传海报、科普动画，开展“减塑”云竞答、“减塑”优秀案例展示……在“六五环境日”“世界海洋日”以及2022年全国节能宣传周等重要节点，多部门联合积极推进塑料污染治理宣传教育，让“减塑”观念进一步深入人心。

在2022年全国节能宣传周期间，塑料污染治理系列活动占有重要位置。“抱歉，活动不提供塑料瓶装饮用水和一次性纸杯，为您提前配发的环保包内有可重复利用的环保材质水杯，您可以用它接水。”在生态环境部举办的“六五环境日”国家主场活动上，可重复利用的环保材质水杯和环保包从细微处向参会嘉宾及公众传递着“减塑”理念。

在第14个“世界海洋日”到来之际，国家发展改革委、生态环境部联合部署开展2022“清洁美丽海湾，促进人海和谐”净滩活动，组织志愿者开展现场捡拾活动，倡导社会各界积极参与海洋塑料污染治理，共同守护碧海蓝天、洁净海滩。

国家机关事务管理局通过线上平台开展知识竞答，提供环保购物袋、环保垃圾桶等奖品，全国约203万名公共机构干部职工踊跃参加。干部职工们还为环保袋设计制作了“减塑”环保主题图案，用“最美环保袋”彰显“减塑”态度。

多家电商、快递、外卖企业联合发起“减塑”倡议

电商、快递、外卖等新业态的发展，带来塑料污染治理的新挑战，是塑料污染治理的重点领域。记者注意到，今年已有多家企业积极响应塑料污染治理工作。

在今年“防治塑料污染 共建美好家园”主题活动上，电商、快递、外卖头部企业联合向社会发出“减塑”倡议，倡议相关领域所有企业，做“绿色管理责任的履行者、绿色发展战略的探索者、塑料污染治理的宣传者”，推动本领域塑料污染治理取得实效。

“618”网络购物节来临之际，各电商平台将低碳减塑与“买买买”相结合，购物节更延伸出消费之外的社会价值。

例如，在“618”活动期间，淘宝天猫联合四十余家品牌成立“绿色创变者社区”，提出“简单包装”倡议，推出四种简单包装形式，平台还给予购买简单包装产品的消费者“小绿花”互动奖励。“我们希望携手品牌、消费者一起，更深度地参与到绿色低碳行动中，推动绿色消费和产业可持续变革。”天猫市场部ESG负责人告诉记者。

“包装减下去，快递绿起来”，快递企业“各显神通”助力包装减量：京东物流的“青流计划”致力于推动供应链端到端的绿色化，菜鸟则着眼于通过科技创新推动减塑新模式。

为帮助用户养成绿色行为习惯，中国邮政陆续在各类线上平台增加“减少一次性塑料制品使用，参与纸箱回收复用，共建美好绿色生活”的引导提示。“六五环境日”当天，中国邮政推出“我是返箱行动π”专项活动，通过海报、微博话题、H5小游戏等调动公众参与。

外卖平台开展各种新意十足的活动，引导消费者形成绿色减塑消费理念，打造“舌尖”上的绿色环保风尚。“六五环境日”当天，打开美团外卖App启动页，“外卖优先无餐具，合理点餐少浪费”的倡议标语映入眼帘。饿了么上线了“筷乐星球”活动，为长期选择“无需餐具”的消费者奖励一套“筷乐星球”主题餐具。

公众积极响应凝聚塑料污染“共治合力”

“使用自带杯不仅可以享受优惠，也能向周边人传达着一种减塑的绿色生活态度”“自带饮杯正在形成一种减塑新潮流，我非常愿意成为助力环保的一份子”，在北京某咖啡门店，几位自带饮杯前来消费的顾客表示。

今年6月13日至19日是我国第32个节能宣传周，在此期间，北京咖啡行业协会、北京餐饮行业协会、北京包装技术协会和饮品企业代表发出“自带杯行动”倡议，倡导消费者购买咖啡、奶茶等饮品时自带饮水杯，减少一次性塑料杯的使用。

记者了解到，目前已有7家饮品企业积极响应倡议，推出到店自带可循环使用的饮水杯购买饮品可享受2到5元立减或打折的优惠。

“白色污染治理跟社区中的每个人息息相关，我们也希望借此机会提高居民减塑意识，为社区减‘白’增‘绿’。”朝阳区某社区门口的减塑宣传横幅下，链家工作人员一边发放环保帆布袋，一边告诉记者。

2022年全国节能宣传周期间，北京链家响应号召，组织开展百场“绿色低碳，节能先行”的社区宣传活动。通过发放节能宣传帆布袋和节能宣传手册、组织塑料污染知识有奖问答活动，为居民进行塑料污染知识科普，凝聚减塑共识。

(责编：王连香、吕骞)