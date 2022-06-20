人民网北京6月20日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今日，京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营，投用复兴号智能动车组，开行高品质标杆列车，推广静音车厢、新型票制等服务，京广高铁沿线及周边多个城市间旅行时间进一步压缩，广大旅客乘坐高铁出行体验更加美好。

国铁集团运输部负责人介绍，京广高铁京武段连接南北，承东启西，与徐兰、郑渝、汉十等多条高铁紧密衔接，干线地位十分重要，常态化按时速350公里高标运营后，辐射带动作用显著，对于发挥高铁成网运营效能、提升高铁运输品质、更好地服务沿线经济社会发展和人民群众出行，具有重要意义。

一是运输能力扩大，为增开进京高铁列车创造了条件。京广高铁京武段由时速310公里达标运营提升至时速350公里高标运营，该区段整体运输能力将提升7%，相当于每日可最多增开15列北京至武汉的高铁列车、增加1.8万个席位，将进一步增加进京高铁通道运输能力，为各地增开进京高铁列车创造了条件。6月20日起，增开重庆北、西安北、深圳北、贵阳北、株洲西、焦作等车站进出京高铁列车14列，更加方便了沿线人民群众乘高铁进出京。同时，随着运营速度的提升，动车组列车每日走行距离和周转效率将同步提高。京广高铁京武段完成同等运输工作量，预计可节约动车组15组。

二是压缩旅行时间，旅客出行更加便利。京广高铁京武段作为中部高铁网的主动脉，衔接了石太、石济、徐兰、郑渝、郑太、郑阜、济郑、沪蓉、汉十等12条高铁线路，实现时速350公里高标运营后，辐射效应十分显著，将进一步压缩沿线及周边城市间旅行时间。京广高铁京武段本线，北京西至石家庄、郑州东、武汉最快旅行时间分别压缩至1小时01分、2小时11分、3小时48分；经由京广高铁京武段和同步开通的郑渝高铁运行，北京西至重庆北最快旅行时间压缩至6小时46分；经由京广高铁京武段跨线运行，北京西至西北方向的西安北、兰州西最快旅行时间分别压缩至4小时11分、6小时24分，北京西至西南方向的成都东、贵阳北、昆明南最快旅行时间分别压缩至7小时31分、8小时20分、10小时24分，北京西至华南方向的长沙南、广州南、深圳北、香港西九龙最快旅行时间分别压缩至5小时16分、7小时38分、8小时10分、8小时31分，北京西至华东方向的南昌西最快旅行时间压缩至6小时08分，北京丰台至太原南最快旅行时间压缩至2小时19分，广州南至兰州西、西安北至深圳北最快旅行时间分别压缩至10小时07分、7小时56分。

三是开行时速350公里高品质标杆列车，高铁运营品质明显提升。开行经由京广高铁京武段的时速350公里速度快、停站少、旅时短的高品质标杆列车57列，其中进出京方向53列、其他方向4列，覆盖北京、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西、江西等16个省区市，河南洛阳、湖北襄阳和宜昌、湖南邵阳、广西北海首开至北京西的时速350公里高品质标杆列车。北京西、北京丰台站开行的标杆列车每日7时至20时整点及整点前后时刻始发，按时段、去向均匀分布，旅客购票乘车将更加便利。新投用10组复兴号智能动车组，经京广高铁京武段跨线运行，首次通达南昌、贵阳、昆明等省会城市，更多旅客将享受智能复兴号动车组高品质运输服务。同时，在北京西至郑州东、武汉、重庆北等16列标杆列车上实行静音车厢服务，在保定东、漯河西、驻马店西、信阳东站4个车站实行商务座提质服务，在京广高铁京武段实行计次票、定期票新型票制服务，高铁运营品质将进一步提升。

该负责人表示，京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，是高铁安全标准示范线建设取得的又一重大成果。京广高铁按时速300至350公里标准建设，2012年12月26日全线贯通以来，常态化按时速310公里达标运营。国铁集团充分借鉴近年来京沪、成渝等高铁实施安全标准示范线建设的成功经验，实施京广高铁安全标准示范线建设工程，北京至武汉段率先达到示范线标准。工程完工后，国铁集团组织开展了动态检测，成功进行了拉通试验，高标准高质量完成了工程验收、安全评估、规章修订、人员培训、应急演练等各项准备工作。截至目前，我国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段率先建成安全标准示范线，并成功实现常态化按时速350公里高标运营，总里程达到近3200公里。

(责编：王连香、高雷)