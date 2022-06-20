人民网北京6月20日电 （记者李栋）据农业农村部最新小麦机收进度显示，截至19日，全国夏粮主产区已收获小麦2.89亿亩。除双季晚稻外，全国夏播粮食作物已播77%。

眼下，我国夏粮主产区小麦收获已过九成。分地区看，陕西麦收进入尾声，山东麦收进度过九成，山西近九成，河北近七成半。各主产区利用晴好天气抓紧抢收，确保夏粮颗粒归仓。

“三夏”时节麦收忙。在河北省邢台市临城县，杨少辉家的小麦刚刚通过输送机清杂入仓。“今年种了10亩小麦，平均亩产600公斤左右。经过扦样化验，全部是一等小麦，每公斤卖到了3.16元的好价格。”杨少辉告诉记者。

“今年到目前为止，收购的新小麦绝大部分是一等小麦，并且容重很高。按照国家标准，小麦容重大于等于790克/升即为一等小麦，今年收购的新小麦容重大部分在800克/升以上，小麦品质很好。”当地粮食储备公司负责人表示，从6月5日启动夏粮收购开始，截至6月17日下午3时，已收购新小麦1.6万多吨。

“统筹抓好疫情防控和‘三夏’生产，毫不放松抓好夏粮收获收尾，抓实抓细夏种夏管，夯实全年粮食安全基础。”农业农村部相关负责人介绍，通过加强玉米田间管理，努力提高单产，做好气象灾害防范和病虫草害防治，努力夺取全年粮食丰收。

伴随夏收的喜悦，繁忙的夏播夏管工作同时展开。5月以来，黄淮海地区降雨偏少、气温偏高，土壤失墒较快，局地出现旱情。特别是6月15日以来，黄淮海大部出现今年以来最大范围的持续高温天气，河北、山东、河南等地最高气温达35℃－38℃，局部超过40℃，旱情持续发展，给夏种夏管带来不利影响。

据了解，为抗旱保夏种促夏管，19日，农业农村部又派出3个工作组、并组织专家科技小分队，赴河北、山东、河南受旱地区开展工作督导和技术指导，指导地方落实科学抗旱关键措施，高标准高质量完成夏播任务，推进夏管顺利开展。

“工作组将重点通过分析评估影响、推进科学抗旱、强化指导服务三方面工作，分析评估干旱影响及发展趋势，研究提出对策措施。该负责人表示，同时，针对气象部门预计汛期北方降雨偏多的情况，密切关注天气变化，做好防汛物资储备和技术准备，为各地夏收夏播提供技术保障。

(责编：孙红丽、高雷)