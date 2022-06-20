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农业农村部派出3个工作组和科技小分队 赴黄淮海地区指导抗旱促夏种夏管

2022年06月20日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，5月以来，黄淮海地区降雨偏少、气温偏高，土壤失墒较快，局地出现旱情。特别是6月15日以来，黄淮海大部出现今年以来最大范围的持续高温天气，河北、山东、河南等地最高气温达35－38℃，局部超过40℃，旱情持续发展，给夏种夏管带来不利影响。

6月19日，农业农村部派出3个工作组，并组织专家科技小分队，赴河北、山东、河南受旱地区开展工作督导和技术指导，指导地方落实科学抗旱关键措施，高标准高质量完成夏播任务，推进夏管顺利开展。

据悉，工作组将重点开展三方面工作。一是分析评估影响。深入受旱地区，实地察看土壤墒情，了解掌握夏种夏管情况，分析评估干旱影响及发展趋势，研究提出对策措施。二是推进科学抗旱。会同地方农业农村部门，分区域、分作物制定完善科学抗旱保夏种促夏管技术意见。指导各地及时抢墒、造墒、补墒播种，落实干埋等雨、播后浇“蒙头水”等抗旱播种技术，确保种足种满、种在适播期。三是强化指导服务。针对气象部门预计汛期北方降雨偏多的情况，指导密切关注天气变化，抗旱的同时做好防汛物资储备和技术准备，防范“旱涝急转”。

(责编：王仁宏、高雷)

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