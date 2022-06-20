人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）据水利部消息，受近期强降雨影响，6月18日珠江流域西江中下游干流水位止落复涨，19日西江发生2022年第4号洪水，北江发生2022年第2号洪水，珠江流域再次形成流域性较大洪水。

气象预报显示，6月20日至21日，珠江流域柳江、桂江仍将有较强降雨。不考虑水库调蓄情况下，预计西江梧州站23日将出现42000立方米每秒左右的洪峰流量，超警戒水位5.5米左右，北江石角站20日将出现16000立方米每秒左右的洪峰流量，西江、北江干流及三角洲地区防洪形势严峻。

经综合研判，6月16日起，水利部珠江水利委员会提前调度流域骨干水库。一是西江上游龙滩、岩滩等大型水库全力拦洪，其中龙滩水库出库流量由4000立方米每秒逐步压减到500立方米每秒左右，最大削减上游来水3500立方米每秒。二是柳江落久、麻石、拉浪等水库适时拦洪，削减柳州站洪峰流量1000立方米每秒。三是桂江青狮潭、小溶江、川江、斧子口水库和郁江百色等水库有效错峰。四是充分发挥西江最后一个防洪控制性枢纽大藤峡水库作用，已将水位降至44米，提前预泄腾空7亿立方米库容，在确保自身安全的前提下拦洪削峰。

20日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英将到北江指导飞来峡、乐昌峡、湾头等水库调度，进一步削减北江干流洪水，减轻珠江三角洲防洪压力。此外，大藤峡水库计划20日15时起按照较入库流量削减1200立方米每秒进行调度。预计采取上述综合措施后，可将梧州站洪峰流量削减到37000立方米每秒左右，降低梧州江段水位1.5米以上，最大程度减轻西江下游及珠江三角洲地区防洪压力。经过西江和北江干支流水库群联合调度，可降低珠江三角洲西干流河段水位0.7米左右，将西江、北江及三角洲主要堤防水位控制在防洪标准之内。

据悉，水利部目前维持广东、广西2省区水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，5个工作组仍在广东、广西防御一线指导。

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