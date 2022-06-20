人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）记者从中科院空天信息创新研究院获悉，6月16日至17日，第五届亚洲大洋洲区域综合地球观测计划（AOGEO）国际研讨会通过线上形式举行。会议发布了《亚洲大洋洲区域综合地球观测计划-北京宣言》，倡议区域各方共同关注亚大区域应对气候变化、可持续发展和能力建设等重要议题，推动地球观测与新兴技术融合，促进青年人才成长和发声，面向区域实际需求共同以地球观测技术赋能区域发展。

地球观测组织（GEO）是国际地球观测领域规模最大、最具权威和影响力的政府间合作组织。中国是GEO创始国之一，是代表亚洲大洋洲的联合主席国。

2016年，我国积极响应国际GEO号召，联合亚大区域十余个国家和多个国际组织发起和共同实施AOGEO，旨在统筹协调亚大区域国家的地球观测系统数据、技术、人才等资源，推进区域综合地球观测系统的建设。AOGEO国际研讨会由我国于2018年发起，为亚大区域提供年度地球观测交流合作平台，也是让全球各界了解亚大区域地球观测进展和成果的重要窗口。

国家遥感中心（GEO中国秘书处）副主任刘志春表示，中方面向GEO优先事项和重点工作开展了一系列务实举措，会同国际伙伴不断深化中国GEO全球灾害数据应急响应的长效机制，为汤加火山喷发、孟加拉国洪涝灾害提供国产卫星数据和制图分析服务，今年将通过与尼泊尔共建的AOGEO区域能力发展中心持续举办国际培训班，面向发展中国家青年学者开展“碳与生态监测”为主题的技术培训，进一步充分发挥地球观测技术优势，共同推动GEO未来发展和战略目标实现。

GEO中国联合主席执行代表、中国地质调查局副局长李朋德指出，今年GEO要重点落实中期评估报告提出的问题和建议，作为GEO联合主席国，中国将围绕GEO优先发展事项和各类多边机制，继续深入广泛开展与相关国际组织的交流与合作。

本次会议由科技部国家遥感中心（GEO中国秘书处）主办，中科院空天信息创新研究院承办。通过本次会议，AOGEO参与各方达成如下共识：将面向区域需求加速行动全面推进协同发展和区域赋能，持续开展综合优先试验区交流合作；为韧性城市和人居环境建设这一最新GEO优先事项提供新的解决方案；进一步促进地球观测与先进信息技术融合；全面助力区域能力建设和人才队伍培养，并为青年学习和实践提供舞台。

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