人民网北京6月20日电 （记者王连香）据中国铁路北京局消息，北京丰台站今日正式开通运营，车站设有32条到达出发线，32个客运站台面。开通运营后，将主要办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务，图定旅客列车58对，其中高速列车21对、普速列车37对。

为方便旅客进站乘车，北京丰台站目前设有1号和4号两个进站口。乘坐地铁到达的旅客可由丰台站地铁出站口D出站后，乘坐扶梯到达地面层经由进站口1（南进站口）安检和验证验票进站；乘坐公交、私家车和出租车的旅客可经由进站口4（东落客进站口）安检和验证验票进站。

目前，在旅客的两条进站流线中分别有综合服务中心1和综合服务中心7，可为旅客办理售票、改签、退票、问询、公安制证等业务。

北京丰台站的候车区设在地面二层的高架候车室内，东西两侧为高铁候车区；中部为普速候车区。其中，1-20号检票口为普速列车检票口，21-32号检票口为高铁列车检票口，共有检票闸机170个。

候车大厅的中央设有12306服务台，为岛式结构，配备轮椅、担架、医药箱等基本服务备品，可为旅客提供解答问询、重点旅客预约和急客临时改签等服务。

对于乘车到达北京丰台站的旅客，高铁旅客到站后可经由出站口5出站，出站后下至地面层或地下层乘坐公交、地铁、出租或私家车离开车站。普速旅客可经由出站口4出站至地下换乘层，再选择乘坐公交、地铁、出租车或私家车离开车站。

开站前，北京丰台站提前着手参与运营筹备工作。在推进设备全覆盖验收检查的基础上，研究选定客运流线，优化完善静态标识，并结合北京丰台站的站场环境、作业标准、应急预案等对车站职工开展岗前业务、服务礼仪培训和应急演练，保障车站开通运营需要。

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