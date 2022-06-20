来源：人民银行官网

人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上月持平。

据了解，今年1月，1年期LPR和5年期LPR曾同步下降，此后均连续3个月维持不变。5月20日，5年期LPR下降15个基点，1年期LPR维持不变。截至目前，1年期LPR已连续5个月按兵不动。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，6月LPR报价不动符合市场普遍预期。“LPR报价在MLF利率基础上加点形成，6月MLF利率保持不变，意味着当月LPR报价的定价基础没有变化。加点方面，5月未实施降准，而信贷投放明显加速，因此无论从银行资金成本还是贷款市场供需平衡角度看，6月报价行都缺乏下调加点的动力。此外，5月5年期LPR报价下调15个基点，幅度较大，这也会在一定程度上消化4月降准、设立存款利率市场化调整机制等对银行负债成本下降带来的影响。”

(责编：罗知之、高雷)