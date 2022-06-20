潘俊宇

原标题：韶关乳源：和美瑶城绽新颜

瑶族群众跳起竹竿舞。钟华 摄

乳源瑶族长桌宴。钟华 摄

开栏的话 县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。即日起，本报开设“走进县城看发展”栏目，敬请垂注。

初夏夜幕降临，华灯初上，在韶关市乳源瑶族自治县民族团结广场和乳江河畔，不少群众在这里漫步、舞蹈，清风徐徐而来，在这绿水青山的环境下，当地人民群众正享受着新时代的美好生活，这也是乳源多年来发展变化的真实写照。

围绕“奋力走在全国少数民族自治县前列”的目标定位，近年来，乳源瑶族自治县以建设“生态景观壮美、民族风情浓郁、休闲浪漫文明”的最美少数民族县城为目标，大力实施新型城镇化战略，全面提升县城承载力和发展辐射力，全力推进城市“东拓、南进、西优、北控”，使得乳源在城镇建设品质、城镇公共服务供给质量、产城融合发展等方面实现了显著提升，瑶汉群众的幸福感、获得感显著增强。

产城融合激发发展新活力

广东硕成科技股份有限公司是通过乳源产城融合的产业集聚在当地实现了高质量发展。该企业在去年入围国家级专精特新“小巨人”企业的基础上，再次入围今年公布的国家级重点“小巨人”名单，成为粤东西北唯一入选的企业。

该企业的负责人曾庆明是一名本土返乡青年，在芯片切割承载膜的生产线上，他告诉笔者：“因为企业生产的产品洁净度要求很高，这里是一个万级无尘的生产空间，乳源的良好生态环境是优势。现在生产出来的膜厚度均匀性能达到1微米以下，我们企业在芯片的一些领域逐步打破国外30多年的垄断。”

超越研磨材料有限公司的厂房旧貌换新颜、恒扬科技园二期的工地上热火朝天、卓特新能源制造生产线项目和春夏新科大健康产业园项目落地动工……在乳源少数民族地区税收优惠政策和良好营商环境的加持下，一批批高新技术企业及项目落地乳源并加速聚集发展，为当地经济发展注入强大动力的同时，也极大地带动了产城融合。

抓基础设施互联互通建设，是乳源推动产城融合发展的重要一笔。近年来，乳源全力推进东阳光“厂区变园区、产区变城区”试点工作，围绕“土地盘活、产业集聚、产城融合”三大目标，将东阳光厂区以及与东阳光关联的上下游产业工厂区，纳入改革试点实施范围，加快从传统的生产型厂区向产城融合的高新技术产业集聚区转型，推动园区与县城的基础设施互联互通和公共服务设施共享。

“乳源全力推进城乡融合发展，加快实施‘439’县城品质提升行动，目前已建成城市广场、全民健身广场，完成县城污水处理厂二期扩建、2个老旧小区改造工程，完成乳桂路等7条公路提升改造，建成旅游公路2条，安全生命防护工程建设439公里，完成雨污管网改造5.65公里。第三批大布镇、一六镇‘139+’美丽圩镇建设工作有序推进。丹霞机场落成通航，开通11条航线。新型基础设施加快向城镇布局，建成5G基站160个、充电桩19座。”乳源有关负责人介绍。

接下来乳源还将继续提升产业平台承载能力，启动乳源高新区一六大健康产业园4000亩扩园和新材料产业园扩园，加快建设农业休闲观光旅游项目，实现一二三产业融合发展，规模化、专业化、品牌化的产业发展将为当地群众带来更多的就业岗位，并结合“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，推进职业技能提升培训。此外，为解决农业转移人口子女的入学问题及提升优质教育资源，当地还启动东湖小学、东湖幼儿园建设项目，宜居宜业的新型城镇化建设迈出了扎实步伐。

通过深入实施“一廊一园”，乳源以健康产业“十个一”工程为重要抓手，构建以健康产业为主体的生态产业体系，推进产业集中向城镇集聚。建成省级蔬菜现代农业产业园、油茶产业园、瑶药产业园，“一县多园”现代农业产业发展格局初步构建。与此同时，该县打造乳桂经济走廊产业创新发展示范区，聚焦产业创新发展，重点培育以健康产业、高新材料、航空产业、总部经济为主导的产业体系。

2021年，乳源地区生产总值增速12.2％，制造业高质量发展工作获省表彰，城乡居民可支配收入年均增长8.1％……活力瑶城，正铆足干劲向前冲。

优良人居品质提升城市吸引力

今年28岁的赵艳婷是土生土长的瑶族人，大学期间学的是广告设计，2017年回到家乡后一直从事美术教育。今年年初，赵艳婷一家四口从农村搬进了坐落在县城中心的坝厂新村居住，商业街开业，她的瑶族服饰店也如期开张。

“前有乳江河、后有中医院、左有幼儿园、右有商业街，政务服务中心和高速路口就在附近，跟以前比，现在的生活方便太多了。”赵艳婷家的店铺就在住所附近，感受着坝厂新村商业街的“烟火气”，她深深感慨这些年来乳源县城发展的巨大变化。

村道变街道，村庄变小区，村民变业主，这是坝厂新村如今的样子。一栋栋小别墅整齐排列、一辆辆小车有序停放、一间间商铺张灯结彩、一群群游客喜笑颜开，一派安居乐业的繁荣景象。

“有住户提出在自家别墅装电梯，还有住户提出要增设快递、外卖存储点，多配点文娱设施……”坝厂村支部书记吴衍欢说，新村配有高标准防雷、消防、照明、通信系统，楼下有200多间商铺。村民洗脚上田、在家收租金，有部分在外务工青年回到新村，租下了店铺，搞起了建材、超市、餐饮等行业，过上了幸福新生活。

南水水库供水工程建成供水、瑶医瑶药文化街开市、新政务服务大厅正式启用、农贸市场升级改造、公厕革命、乳桂路出入口全面完工……近年来，一个个民心、民生工程项目得以实现，这在乳源深入推进新型城镇化建设过程中不胜枚举。

通过深入实施县城品质提升“439”行动，乳源建成城市广场、全民健身广场和滨江大桥，老旧小区改造项目建成。发力“139+”美丽圩镇建设，持续改善镇区发展环境。当地还建成瑶乐居、坝厂、游溪镇瑶馨雅居、政研新村、机场安置小区等多个安置点。近几年妥善安排3个瑶族镇4700余名村民整体迁移至县城或镇区，人民群众幸福感、获得感节节攀升。

在居住地设立城镇居民户口公户登记户口“零门槛”政策，彻底消除农村居民、外来人口等的落户障碍；明确农业转移人口落户城镇后原享有的农村土地承包经营权、集体收益分配权、宅基地资格权使用权及地上房屋所有权等依法保持不变，切实保障农业转移人口的合法权益……在乳源新型城镇化政策的加持下，乳源城镇化率逐步提高，截至2021年底，乳源城镇化率为47.16%。

文明新风吹拂瑶乡大地

民族团结广场位于乳江河畔，占地面积2万平方米，可同时容纳逾万人，广场中央矗立一座瑶汉男女青年欢歌热舞雕像，周围环绕瑶族十二姓氏铜柱，象征乳源瑶汉同胞团结和谐、亲如一家，故取名为“民族团结广场”，展露出乳源人民包容开放的自信。万众期待的广东省第七届少数民族运动会比赛项目龙舟赛将在民族团结广场和乳江河举行。

乳江雾腾腾，广场熙攘攘。“只要不下雨，每晚8时他们都会相聚在广场玩快板、练习手鼓、跳民族舞。”志愿者钟冰清说，市民逐渐增多，服务也得紧跟。今年5月，坐落在乳源金狮公园、观音山公园、民族团结广场内的3间文明实践志愿服务驿站建成并投入使用，仅一个月服务达500人次。

除此之外，在乳源9个乡镇116个村居，以“十个一”标准，建设了259个文明实践所（站、点）等阵地以及80多个广场、百姓舞台等，构建起纵向涵盖县镇村三级，横向辐射党政群机关和企事业单位的“三纵四横”全域文明实践网络，近三年来，新时代文明实践所（站）开展志愿服务活动7000多场，服务群众102余万人次。

“有时间做志愿者，有需求找志愿者”成为新时代文明实践工作的主旋律。乡村“复兴少年宫”、风度书房、儿童之家……一个个文明实践场所成为城市的一道道美景，让“和美瑶城”这块金字招牌愈加闪亮。

当前，乳源正全力争创全国文明城市，一座座恢宏壮观的场馆等文化设施提档升级，一场场文明实践活动及服务项目雨后春笋般涌现，一曲曲悠扬的瑶乡民歌传遍大街小巷……行走在瑶乡大地，一道道绚丽多姿的文化风景，展现的是乳源推进新型城镇化建设的丰硕成果，吹拂的是乳源人踏歌逐梦的文明新风。

(责编：杨曦、初梓瑞)