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央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》 7月21日实施

2022年06月20日19:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（以下简称《通知》），支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展，自2022年7月21日起实施。

《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。

据介绍，参与提供跨境人民币结算服务的支付机构应满足以下条件：一是在境内注册并依法取得互联网支付业务许可。二是具有使用人民币进行跨境结算的真实跨境业务需求。三是具备健全的跨境业务相关内部控制制度和专职人员，能够按本通知要求及相关规定做好商户信息采集和准入管理，交易信息采集，跨境业务真实性、合法性审核等。四是具备跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税等具体制度和措施；具备高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理和对接能力。五是遵守国家有关法律法规，合规经营，风险控制能力较强，近两年未发生严重违规情况。

人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用，支持和引导外贸新业态新模式健康持续创新发展，助力稳定宏观经济大盘。

(责编：罗知之、高雷)

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