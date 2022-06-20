人民网北京6月20日电 （记者王震）近日，多个部门陆续发文，明确“进一步加大增值税留抵退税政策力度”，提出将文化、体育和娱乐业等7个行业企业纳入相关政策范围。哪些电影企业可享受全额留抵退税？政策具体纾困效果如何？针对电影行业关于该项政策普遍关心的问题，中宣部电影局、国家税务总局货物和劳务税司相关负责人进行详细解答。

哪些电影企业可享受增值税全额留抵退税政策？

税务总局货劳司相关负责人介绍，按照今年3月21日出台的小微企业留抵退税政策相关规定，电影企业中的小微企业可以享受全额留抵退税政策，即小微企业自4月1日起可按月申请退还增量留抵税额；微型企业自4月1日起可一次性申请退还存量留抵税额，小型企业自5月1日起可一次性申请退还存量留抵税额。同时，为进一步加大对文化等行业企业政策支持，着力稳市场主体稳就业，自2022年7月起，包括“文化、体育和娱乐业”等行业的纳税人，无论小微企业或是大中型企业，均可享受上述全额退税政策。电影行业属于文化业的范畴，符合退税条件的电影企业在自愿申请的基础上，可以按规定向主管税务机关申请留抵退税。

电影企业申请留抵退税有哪些注意事项？

税务总局货劳司相关负责人介绍，按照《财政部 税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（2022年第21号公告）的规定，此次留抵退税政策行业扩围后，从事《国民经济行业分类》中的“文化、体育和娱乐业”以及“制造业”等13个行业业务发生的增值税销售额合计占全部增值税销售额的比重超过50%的企业，均属于全额留抵退税行业的覆盖范围。如果电影企业符合这一条件，且同时满足留抵退税的基本条件，即可按规定申请全额留抵退税。对于经审核符合条件且无风险的纳税人，税务机关将加快办理退税，确保合规经营纳税人尽早享受政策红利。

留抵退税政策对电影企业支持效果如何？

中宣部电影局相关负责人表示，增值税留抵退税政策对于电影放映企业，特别是近年来新建电影院的扶持作用非常显著。例如浙江横店院线自有影院已享受退税7500万元，中影股份公司投资控股的影院已享受退税4200万元，江苏幸福蓝海院线自有影城预计下步可享受退税3300万元。留抵退税对于增加电影企业现金流，缓解经营压力真正发挥了“及时雨”的作用。

下一步电影行业将如何推动政策落实？

中宣部电影局相关负责人介绍，各级电影主管部门将与税务部门加强沟通联系、密切配合，认真落实让市场主体应知尽知、应享尽享要求，通过全国电影院线、各大影投公司、电影行业协会，把留抵退税政策要点传达至电影放映全行业，确保没有一家电影院因为信息遗漏错过政策红利。同时，将积极协助税务部门细化实化、精准施策，为广大电影企业办理退税业务提供便利。

(责编：王震、高雷)