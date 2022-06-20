原标题：西南交通大学：大学生就业服务“火”出了圈

“大家好，我是老董。关注老董不迷路。”今年3月以来，西南交通大学“就业办老董”系列短视频在B站上“火”出了圈。学校招生就业处董鹏飞老师和同事们通过实地走访企业、邀请人力资源负责人交流等方式，从年轻人乐于接受的短视频入手，用诙谐幽默的语言，解答同学们在考研、就业、实习中遇到的诸多疑问，收获了大量的点赞和转发。

这是西南交大迎战就业“大考”的创新举措。今年我国高校毕业生数量创历史新高，毕业生就业压力增大。西南交大多措并举，抢抓毕业生求职关键期，扎实开展就业指导工作，有力地促进了毕业生实现更加充分、更高质量的就业。

四级联动，深入挖掘岗位资源

4月27日，西南交大毕业生就业双选会现场人头攒动，身着正式服装的同学们积极了解企业、投递简历。学校党委书记王顺洪、校长杨丹也来到双选会现场，了解用人单位的需求和同学们求职过程中遇到的难题。

“要想学生所想，急学生所急，尽心尽力参与毕业生就业推荐，努力提升毕业生就业质量。”在双选会现场，王顺洪动情地说。

就业是大事。为了扎实推进就业工作，西南交大建立了“书记、校长等校领导班子成员+学院领导+辅导员+学生就业联络员”的四级就业联动机制。

学校书记、校长及领导班子其他成员积极开展“书记校长访企拓岗”行动，充分调动教学、科研、校友等各方资源，主动与用人单位深化校企合作交流，签订战略合作协议，建立校企人才供需对接长效机制。今年春季学期以来，学校领导班子成员带头深入到地方政府和企业，开展校企合作交流座谈和实地走访，目前已与70余家企业开展对接活动。

二级学院领导也积极行动起来，广泛联系用人单位，主动推荐毕业生。辅导员作为直接面对毕业生就业的“一线人员”，精准对接学生需求，倾听学生心声，主动为毕业生解答求职困惑、办理就业相关手续。

此外，学校以学科大致分类，建立了“工科”“文科”“理科”“生命科学”四个毕业生求职信息发布群，各班级学生就业联络员负责将求职信息投放到班级群。快速、精准的联动，为毕业生提供了有速度、有效率的就业服务。

“今年我校大多数应届毕业生入职轨道交通建设、载运工具研制、铁路运营管理等领域的企事业单位。”学校招生就业处处长陈岩峰说，学校注重引导毕业生积极服务国家战略，将个人职业选择与国家发展需要紧密结合起来。

精准对接，扎实提升求职效率

“疫情防控和就业保障两手都要抓！”西南交大在加强疫情防控的同时，从4月27日到5月28日，集中开展了6场中型现场双选会。共计230家用人单位参会，提供了6900余个就业岗位，让未就业毕业生花最短的时间完成应聘。

在线下开展现场双选会的同时，学校还充分利用社会资源，努力打造空中应聘平台，拓展就业渠道。目前已举办146场空中招聘会、10场空中双选会，发布2872条招聘信息，大大提高了毕业生的求职效率。

针对部分毕业生求职目标不明确等问题，学校主动收集学生求职意愿，利用多种渠道向用人单位推荐毕业生，由用人单位主动联系学生。学校招生就业处副处长黄春蓉说：“截至目前，我们已经向320家用人单位推荐了425名学生。”

5月份以来，西南交大相继与江西省南昌市、江苏省宜兴市签订校地人才合作协议，共同建立人才工作站，努力打造校地人才输送平台。目前，学校共与各省市建立10个人才工作站，并与四川省、江苏省、浙江省、广东省等多个省份的人才服务机构保持良好的合作关系，经常性开展就业岗位推荐、空中双选会等活动。

作为四川省唯一一所获批“宏志助航计划”全国毕业生就业能力培训基地的部属高校，西南交大今年还承担700名学员就业能力提升培训的任务，从求职准备到签约就业进行全过程培训。学校在加强疫情防控的同时，积极邀请用人单位来校开展线下招聘，为参培的本科、专科毕业生牵线搭桥，促进就业。

精心帮扶，做实做细就业指导

“在这之前，我还真有点犹豫要不要去工程单位。”在这个求职季，西南交大各学院纷纷组织参观企业、工程游学等活动，土木工程学院毕业生王永真在活动中了解到真实的企业环境，改变了对工程单位的印象，主动投递简历，最终在多份录用通知中选择了中建三局西北公司。

针对部分毕业生“慢就业”心态、求职目标迷茫、求职能力不足等问题，西南交大校院两级联动，精心做好就业指导和帮扶工作。

“就业办老董”系列视频，就是学校做实就业指导的创新之举。目前，“就业办老董”已上传短视频17期，被各个高校、地方人才服务机构广泛转发，不少普通网友也纷纷点赞、参与讨论。学校还开展“一职有你，圆梦职途”就业能力提升月系列活动，聘请用人单位招聘负责人担任“校外生涯导师”，在学生宿舍区设置生涯咨询室，每周开展两次“一对一”咨询活动……

“我们希望每一位毕业生都能实现高质量的就业。”黄春蓉说，学校开展就业指导“进支部、进宿舍、进家庭、进云端、进课堂、进企业”的“六进”工作，引导毕业生正确认识就业形势，树立正确的职业观、就业观、择业观。

土木工程学院举办“红土”思政大讲堂，邀请中国工程院院士卢春房作“弘扬青藏铁路精神”主题报告；地球科学与环境工程学院邀请参与川藏铁路一线建设的专家、校友等分享参与重点工程建设的故事；学校大力宣传“全国五一劳动奖章”获得者周发明、“中国青年五四奖章”获得者龙斌等校友的先进事迹……榜样人物的心路历程，无形地引导同学们树立正确的就业观，正确认识职业成长的规律。

“我们将就业放在整个人才培养的系统工程中加以考虑和改进，推动学生就业质量持续、长效提升。”学校党委副书记杨爱华说。（记者 周洪双）

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